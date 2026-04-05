Alcaraz aterriza en Mónaco preparado para asaltar la tierra batida

Carlos Alcaraz aterrizó en Montecarlo con el firme objetivo de cumplir por completo su programa en la gira de tierra batida: Montecarlo, Barcelona, Madrid, Roma y Roland Garros. Será su primera competición tras su eliminación en la tercera ronda del Masters 1.000 de Miami el pasado mes de marzo.

"Es muy exigente física y mentalmente", explicó el de El Palmar en el 'Media Day' previo a su debut en el Masters 1000 de Montecarlo. Alcaraz es consciente de lo ajustado del calendario y comentó que "la semana en Barcelona es quizás cuando debería descansar", aunque eso es algo no entra en sus planes. "Barcelona es un torneo muy importante para mí. Siento algo especial allí; ya jugaba allí cuando tenía menos de 14 años, tengo muchos amigos allí, juego en casa, así que siempre es especial", explicó el tenista que alcanzó el curso pasado la final del torneo barcelonés que perdió ante Holger Rune.

"Mi plan es cuidar mi cuerpo lo máximo posible durante los partidos y torneos, y jugar toda la temporada en tierra batida", aseguró, alejando cualquier posible duda. El plan culminará en el segundo Grand Slam del curso, Roland Garros, que se disputará del 18 de mayo al 7 de junio y en el que Alcaraz defiende título tras imponerse el año pasado a Jannik Sinner en la final.

Primera toma de contacto

El de El Palmar, vigente campeón también en Montecarlo, debutará ante el ganador del duelo entre Sebastian Baez y Stan Wawrinka que se disputa este lunes y mientras tanto ya se entrenó sobre el polvo de ladrillo de la pista monegasca.

Curiosamente, uno de sus primeros compañeros de entrenamiento fue el italiano Lorenzo Musetti, su rival en la final de la temporada pasada en este escenario. "Siempre es un buen entrenamiento con Alcaraz", escribió el transalpino en un mensaje en sus redes sociales.

Sinner, en marcha

Otro de los favoritos, Jannik Sinner, se encuentra también en plena acción en el torneo y, además de una pequeña exhibición junto a Alexander Zverev, disputó su primer duelo en el cuadro de dobles. Junto al francés Zizou Bergs, superó la primera ronda al ganar a la dupla formada por Casper Ruud y Tomas Machac por 6-4 y 7-5.

El de San Candido se perdió la edición del año pasado a causa de la sanción por su presunto dopaje. Este 2026 tendrá la oportunidad de redimirse y buscar su primera victoria en un gran torneo sobre tierra batida, una superficie que se le resiste.