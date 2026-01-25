Alcaraz se asegura alcanzar a Courier

Carlos Alcaraz sigue batiendo récords. El español alcanzó los cuartos de final de Australia, lo que supone que no pierde puntos en este inicio de temporada y, en todo caso, ampliará su diferencia con Jannik Sinner en la lucha por el número uno. De momento, con este triunfo, ya se asegura superar a Jim Courier en la clasificación de semanas como número uno del mundo.

El español seguirá en lo más alto del ranking ATP al menos hasta el próximo 23 de febrero, aunque todo hace indicar que lo mantendrá durante más tiempo, ya que con sumar alguna victoria más en Australia, o incluso en Róterdam donde defiende título, ya le valdría para prolongar el número de semanas. Jim Courier finalizó su carrera con un total de 58 semanas en la cima del tenis mundial.

Un número que superará Charly, que actualmente está en las 55 semanas con tan solo 22 años y llegará a finales de febrero a las 59. Su siguiente rival en la clasificación no será ni legendario, ni histórico. Será el propio Jannik Sinner, que se sitúa en la posición número 12 del ranking de semanas con 66. Eso sí, el italiano no defenderá puntos en los próximos torneos.

Y es que en la pasada temporada, Sinner estuvo suspendido entre el período del Open de Australia y el Masters 1000 de Roma. Por tanto, todos los resultados que consiga en los Masters 1000 de pista dura y de tierra batida previos al torneo italiano serán beneficiosos y le harán sumar puntos en el ranking. Una amenaza seria, teniendo en cuenta que la regularidad de Jannik.

¿Qué defiende Carlos Alcaraz hasta Roland Garros? El murciano viajará primero a Róterdam, donde deberá igualar el resultado del año pasado: ganar el título. Precisamente, en la anterior edición venció en la final a su próximo rival en el Open de Australia: Álex de Miñaur. Además lo hizo en las mismas condiciones en las que disputarán el duelo del martes: indoor.

¿Cómo le fue a Alcaraz el año pasado?

Su rendimiento después de Róterdam no fue muy bueno y viajó a Catar para caer en cuartos de final ante Lehecka, después perdió en semifinales de Indian Wells contra Jack Draper y tocó fondo en el Masters 1000 de Miami, siendo sorprendido por David Goffin en su debut y cayendo en dos sets. Es decir, que el murciano tiene mucho que sumar en la gira de pista dura.

Alcaraz tiene como objetivo ganar el Open de Australia, lo que supondría un subidón enorme en el ranking, sumando más de 1000 puntos respecto al año pasado y haciendo perder a Sinner al menos 800 (si llega a la final). La gira de tierra batida ya es otra historia, donde Charly deberá rozar la perfección si quiere mantener todo lo conseguido en la temporada del año 2025.