Alcaraz arranca a lo grande su defensa de título en Indian Wells

Carlos Alcaraz retomó el Masters 1.000 de Indian Wells por donde lo había dejado y arrancó la defensa de su doble corona con un autoritario triunfo por 6-4 y 6-2 contra el francés Quentin Halys. Solo Roger Federer y Novak Djokovic, con el que podría medirse en cuartos, consiguieron enlazar tres títulos seguidos en Indian Wells y Alcaraz, número tres del mundo, está un paso más cerca tras estrenarse con buen nivel y sellar el pase de ronda en una hora y siete minutos de partido.

El murciano llega a Indian Wells con el torneo de Rotterdam en su bolsillo y solo perdió dos partidos en esta temporada. Regresa a un escenario en el que se siente como en casa, donde solo cayó dos veces en su carrera, contra el británico Andy Murray en 2021 y contra Rafa Nadal en las semifinales de 2022. Con la de este sábado, lleva trece victorias seguidas en el desierto californiano y afrontará en la tercera ronda al canadiense Denis Shapovalov, quien eliminó al australiano Adam Walton (6-3 y 6-2).

Tiene un cuadro de alta exigencia Alcaraz, con un duelo de octavos contra el búlgaro Grigor Dimitrov y un cuarto de final contra Djokovic en el horizonte. En los prolegómenos del partido, Alcaraz intercambió un abrazo con Lance Davis, el apicultor del torneo, que el año pasado se volvió famoso cuando intervino para resolver una 'invasión' de abejas en la pista central durante el encuentro de cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev.

Alcaraz se deshizo con facilidad de Halys en la primera ronda de Indian Wells / EFE

Resolvió el primer set en poco más de 40 minutos

Alcaraz puso cuesta abajo el partido con una rotura en el tercer juego después de un buen comienzo de partido de Halys, un rival con el que se midió por primera vez en su carrera. Halys (n.59) llegaba a esta cita en forma, tras lograr la semana pasada contra el ruso Andrey Rublev la primera victoria de su carrera contra un rival que forma parte del 'top-10' del ránking mundial.

El murciano cometió 17 errores no forzados en el primer set, pero siempre tuvo el juego bajo control. Anuló una bola de rotura con 5-4 a favor y se llevó el primer parcial por 6-4 en 42 minutos. Halys pagó el desgaste físico y sufrió una rotura a quince en el primer juego del segundo set, algo del que no pudo levantarse. Alcaraz no dejó de pisar el acelerador y logró un maravilloso revés pasante paralelo que le dio la segunda rotura de la manga.

Shapovalov, siguiente rival de Alcaraz

El murciano se sentía cómodo en pista y lució golpes de gran potencia, con más de 170 kilómetros por hora de velocidad, y elegantes dejadas. Sentenció el choque con un 6-2 y ya puede pensar en Shapovalov. Antes de dejar la pista central, escribió el mensaje 'Indian Wells, ¡Estamos de vuelta!'.

El Masters 1.000 de Indian Wells ya perdió a su primer cabeza de serie, el alemán Alexander Zverev, eliminado por sorpresa el viernes por el holandés Tallon Griekspoor. Además, el italiano Jannik Sinner, número uno del mundo, no está presente al estar cumpliendo su suspensión de tres meses por dopaje.