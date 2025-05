Alcaraz apunta a Roland Garros: "Las miradas están puestas en París"

Lograda la conquista de Roma tras vencer a Jannik Sinner en la final, el gladiador Carlos Alcaraz ya marcha a París. Han sido semanas de mucha tensión, de incertidumbre tras una lesión inoportuna que le impidió estar en Madrid, aunque el murciano recordó este domingo al mundo del tenis que, a su mejor nivel, nadie está a su altura.

El número dos del mundo, a pesar de su victoria en el Foro Itálico, está lejos de darse por satisfecho. Roland Garros es la próxima cita del calendario, el colofón final de la tierra batida que tantas alegrías ha dado a Carlos estos últimos años. París espera a Alcaraz, que pretende defender su corona en un momento dulce de la temporada.

Satisfecho por el trabajo realizado estos últimos tiempos, Carlos no ocultó su satisfacción por su rendimiento en Roma: "Estoy orgulloso de mí mismo y de cómo afronté el partido", reconoció. "Mentalmente, en cuanto a los golpes... tácticamente, creo que lo hice bastante bien. No tuve altibajos. Mantuve mi buen nivel durante todo el partido. Así que estoy muy orgulloso de todo lo que hice hoy”.

Reconocimiento a Sinner

El murciano, siempre agradecido a los suyos, dedicó la victoria a su equipo en Roma: "Me gustaría agradecer a mi equipo y familia. Veníamos de una lesión. Era muy difícil. Vinimos a ver qué tal iba la lesión y hemos ganado. Este trofeo es mucho más vuestro que mío, sin vuestro trabajo no sería posible", declaró en la pista central del Foro Itálico, en la ceremonia de entrega de premios.

Carlos Alcaraz, campeón de Roma / AP

Sobre Sinner, Alcaraz tuvo unas bonitas palabras hacia el italiano que volvía tras cumplir sanción por dopaje: "Me alegra mucho ver a Jannik de vuelta a este increíble nivel. Seguro que no fue fácil para él, después de tres meses sin jugar. Su primer torneo fue llegar a la final de un Masters 1000 aquí en Roma. Es una locura. Tengo que felicitarlo por el gran trabajo. Y también por su equipo. Me alegra mucho verlos de nuevo", explicó.

Roland Garros, en el punto de mira

La próxima parada será Roland Garros, la cúspide de la tierra batida que Carlos ya conquistó el año pasado. Motivado tras su victoria en Roma -por si fuera poco, contra el número uno-, Alcaraz demostró sus intenciones de cara al torneo en París: "Todas las miradas están puestas en París ahora mismo. Todos están centrados en ese torneo. Vencer a Jannik, ganar Roma... ambas cosas juntas te dan mucha confianza para llegar a París", reflexionó Alcaraz. "Siempre digo que la final no se trata de jugarla, se trata de ganar. De ir a por todas. Estoy muy feliz. Voy a disfrutar este momento con mi familia, mi equipo y los amigos que vinieron de casa. Unos días de descanso para darme cuenta de lo que he logrado. Eso también es importante. Después, mi enfoque está en Roland Garros". Un torneo ilusionante para un tenista que ya apunta a París.