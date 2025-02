Alcaraz en el aniversario de su primera victoria: "Este viaje ha sido un sueño"

Carlos Alcaraz debutó en Doha con una solvente y trabajada victoria contra Marin Cilic (6-4 y 6-4). Un duelo en el que el murciano, que disputa por primera vez este torneo, tuvo que pelear para amarrar su sexta victoria seguida y la undécima en un torneo de este nivel.

Un registro brillante para el tenista de El Palmar que esta semana celebra el aniversario de la que fue su primera victoria en el circuito ATP. Fue en 2020 en Río de Janeiro. Con tan solo 16 años Alcaraz empezaba a forjar su nombre imponiéndose a otro español, Albert Ramos por 7-6 (2) 4-6 7-6 (2). "Aquello fue como un sueño, lo recuerdo como algo muy especial. En ese momento era todo muy diferente, quizá por eso lo recuerdo como un sueño, aunque también fue una etapa muy complicada debido a la pandemia y todas las dificultades que conllevó dentro del circuito", explicó el tenista español tras el partido contra Cilic.

Para Alcaraz, "es increíble que hayan pasado ya cinco años desde aquello". "El camino hasta llegar aquí ha sido impresionante, pero esa victoria siempre será inolvidable por ser la primera. He alcanzado muchas de mis metas, he sido número 1 del mundo y he ganado títulos de Grand Slam, por lo que solo puedo definir todo este viaje como un sueño”, resumió.

Satisfecho con el estreno

Respecto a su duelo contra el croata, Carlitos apuntó que "es un jugador que siempre te presiona, todo el rato está empujado, sobre todo en tus turnos de servicio. Tiene un juego muy agresivo que hace daño, es muy peligroso con el resto”. Por ello, se mostró "muy contento de haber salido adelante superando esa situación, porque al final esa dificultad es la que luego me ha dado la oportunidad de mantenerme en el segundo set, de sobrevivir de alguna manera". "Ha sido muy importante mantener la calma, estar tranquilo y recuperar mis rutinas habituales. Estoy muy feliz con ganar en dos sets", analizó en declaraciones a 'Tennis TV'.