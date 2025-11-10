El Alcaraz más ambicioso para final de año

Carlos Alcaraz quiere acabar la temporada por todo lo alto. Primero, como gran objetivo, levantar el trofeo de número uno en 2025. Un sueño que está muy cerca de cumplir, a tan solo dos partidos. Los demás tampoco son poca cosa: ganar por primera vez el Torneo de Maestros, algo que solo han conseguido Álex Corretja y Manuel Orantes, y tocar el cielo con España en la Copa Davis.

El español ya ha dado el primer paso en las Finals, venciendo en dos sets a Álex de Miñaur y adjudicándose la primera victoria en el torneo. Acabó con buenas sensaciones y solo queda rematarlas contra Fritz y Musetti para ser número uno del mundo y clasificarse para las semifinales. El objetivo es el de recuperar el nivel que mostró en el US Open, donde pasó por encima de Sinner en condiciones indoor.

Alcaraz celebra ante De Miñaur / EFE

"La temporada es muy larga y al final del año siempre hay cansancio, pero este año he tenido más tiempo entre torneos, más tiempo en casa, y eso me ha ayudado mucho. Me ha permitido prepararme bien física y mentalmente, y llegar fresco a este tramo. Este es un torneo que quiero ganar algún día, y venir aquí con buenas sensaciones es una gran motivación. Estoy contento y orgulloso de cómo he llegado al final de la temporada", aseguró en rueda de prensa.

Además, también le hicieron escoger entre Copa Davis y ATP Finals. "¿Por qué elegir uno si puedo luchar por los dos? Quiero hacerlo bien aquí y también en la Davis. La Davis también se juega todos los años y ojalá pueda representar a España durante muchos más, pero ahora mismo quiero pelear por ambos títulos esta temporada", aseguró rotundamente.

Una demostración de la gran ambición que tiene Charly por acabar bien el curso. Sabe que está en un gran momento y debe aprovecharlo, porque el nivel físico al que llegue durante los próximos años es una incógnita. Además, siempre ha comentado que disfruta jugando con España y la Copa Davis es todavía un trofeo por conseguir. Muchos motivos por los que darlo todo este noviembre.

"Muy feliz con mi nivel en mi primer partido, que nunca es fácil. Luego me di cuenta de que era también mi primera victoria en el primer día de la Copa de Maestros, y además ante un rival complicado en esta superficie. Así que estoy contento de haber ganado y de cómo lo he hecho", reconoció tras ganar en su debut.