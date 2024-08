Alcaraz se aleja del número uno

Jannik Sinner ya tiene un nuevo título en sus vitrinas. El italiano conquistó en la madrugada del lunes el Masters 1.000 de Cincinnati batiendo en la gran final a Frances Tiafoe por 7-6, 6-2. Este triunfo significa el quinto torneo conseguido por el número uno del mundo en lo que va de año.

Pero, más allá del título, 'tocar plata' en Cincinnati también ha sido clave para Sinner en su lucha por ser el número uno del ranking ATP. Tras su triunfo, el italiano ha logrado alejarse de sus competidores por tener el trono del mejor jugador del mundo. Después de ganar a Tiafoe, Sinner encabeza la tabla con 9.760 puntos, por los 7.460 que tiene Novak Djokovic y los 7.360 que acumula Carlos Alcaraz.

La temprana eliminación del español en segunda ronda ante Gael Monfils fue un jarro de agua fría para sus aspiraciones, ya que aterrizaba en Cincinnati con el claro objetivo de recortar distancias por ser el número uno. Pero el triunfo de Sinner también tiene cosas positivas para 'Carlitos'.

El italiano logró el billete para la final tras eliminar en semifinales a Zverev. En caso de que el alemán hubiese ganado a Sinner y hubiera conquistado la hipotética final, se habría convertido en el nuevo número dos del mundo, superando a Novak Djokovic y desterrando a Alcaraz hasta la cuarta posición.

EL US OPEN NO SERÁ DECISIVO

El US Open no promete variaciones en el ranking. La distancia de Nole con Sinner es de 2300 puntos y la de Alcaraz es de 2400, por lo que en el Grand Slam norteamericano no se decidirá el próximo número uno del mundo.

Además, Djokovic conquistó la pasada edición del torneo, por lo que no puede sumar puntos, mientras que Alcaraz los defiende hasta en semifinales. En lo que respecta a Sinner, lo tiene todo a su favor para seguir sumando, ya que la pasada temporada tan solo llegó a octavos, de esta manera, salvo catástrofe, sumará una buena cantidad de puntos.

El 'TOP 10', SIN VARIACIONES

El 'TOP 10' de la lista no sufre variación alguna. A partir del quinto puesto, mantienen su lugar en el ranking Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Hubert Hurkacz, Casper Ruud, Grigor Dimitrov y el australiano Alex de Miñaur.

De esta manera, el US Open dará el 'pistoletazo de salida' el próximo lunes 26 de agosto de la mejor manera posible para Jannik Sinner. Aterrizará en Nueva York como número uno del mundo en solitario, tras lograr dos Masters 1.000 en lo que va de temporada y siendo el jugador que más torneos ha ganado en 2024.