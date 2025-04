Alcaraz: "Ahora le doy todavía más valor a lo que ha hecho Nadal"

Pese a la derrota, la sonrisa no abandonó a Carlos Alcaraz en su atención a los medios tras la final del Barcelona Open Banc Sabadell, de la que aseguró haber disfrutado pese a no haber podido conseguir el objetivo. "Perder nunca es fácil y más en una final aquí en Barcelona. Hay que felicitar a Rune que ha hecho un partido excepcional. Yo he cometido errores que me han perjudicado al final. Pero me voy orgulloso" aseguró sobre el partido.

Un partido que estuvo marcado por las molestias físicas que le mermaron durante el segundo set, sobre las que explicó que espera que no sean nada y que sucedieron fruto de la dureza del encuentro y del calendario. "He notado en la zona del aductor derecho una pequeña molestia. Siempre saltan un poco las alarmas y cuesta poner el foco en el juego y te preocupas por el estado físico. Vamos a hacer pruebas pero espero y confío que no me afectara para Madrid" explicó.

Además, aseguró también que la clave en su juego fue la falta de paciencia en momentos clave, al revés de un Rune que jugó un partido brillante. "Me ha faltado un poco de paciencia. El partido ha empezado bien, con muchos intercambios y me ha beneficiado. Él ha sabido cambiar un poco la dinámica y a mí me ha faltado ese punto de paciencia".

Y sobre su rival, apuntó que no le sorprendió en absoluto su nivel, pero sí su orden en el juego. "Me ha sorprendido el orden con el que ha jugado todo el partido que es algo que siempre le ha costado un poco más. Ha jugado un tenis increíble".

RENDIDO A NADAL

Además, el gran titular de sus declaraciones giró una vez más entorno a la figura de Rafa Nadal, sobre quien aseguró que en estos momentos se da más cuenta todavía de la grandeza de su figura y de su obra.

"Ahora me doy más cuenta y me rindo todavía más a los pies de Nadal por lo que consiguió hacer semana tras semana sobre todo en esta gira de tierra batida que es una locura. Me ha escrito dándome ánimos y que espera que no sea nada y pueda estar en Madrid. Admiramos a Rafa por lo que ha hecho sobre todo en esta gira de tierra. Una vez estas dentro te das más cuenta todavía. Ganarlo todo y estar al 100% siempre es algo casi imposible" aseguró sobre el balear.

UN CALENDARIO DE LOCURA

Y no es para menos. La gira de tierra batida apenas da respiro alguno, con Madrid, Roma y Roland Garros ya en el horizonte. "Es intenso. La gira de tierra es corta pero muy intensa. Semana tras semana sin parón si lo juegas todo. Ahí está la dificultad. El constante hablar y comunicar para saber con el equipo como está el cuerpo para encontrar el punto óptimo. Conforme avanza la gira hay que ir viendo como va evolucionando el cuerpo porque es imposible saber como estarás de aquí a dos semanas" explicó sobre ello Alcaraz, que aseguró que, "sí, es una locura aguantar la gira de tierra batida"

Una tierra batida en la que seguirá siendo favorito torneo tras torneo, algo que asegura que no le inquieta en absoluto. "Se hace complicado tener la etiqueta siempre de favorito. No le doy importancia a lo que se dice o a las expectativas que tiene la gente. Me voy contento por lo que he disfrutado pese a los problemas físicos. Jugar delante de todos mis seres queridos es algo que hay que darle valor. He salido con la cabeza alta y orgulloso de lo que he hecho, así que no me importa las etiquetas que me pongan" finalizó.