Alcaraz acepta el primer gran reto de Sinner en 2026

Hasta seis veces se vieron las caras en un 2025 que hizo de su rivalidad una de las más destacadas del mundo del deporte actual. Ahora, en Montecarlo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner tendrán su primer duelo en la presente temporada, en otra final que pondrá nuevamente el número uno del mundo en juego.

Más allá de la primera gran corona del año en tierra batida, la final entre los dos hombres que dominan el tenis actual servirá para marcar la tendencia en un año con dinámicas muy distintas para ambos, pero con un nivel muy superior al resto en este primer torneo de la gira.

En semifinales, ambos lo volvieron a demostrar. Primero fue Sinner ante Alexander Zverev y después Alcaraz ante Valentin Vacherot (6-4 y 6-4), que no pudo alargar su racha triunfal en casa. Pese al apoyo del público, el tenista monegasco notó la diferencia de nivel y las casi diez horas que tuvo que emplear en pista hasta llegar a la cita, aunque se fue con la cabeza bien alta después de vender muy cara su derrota.

Además, se topó con el Alcaraz más serio y con mejor versión de toda la semana, sabedor ya de que la siguiente cita era un Sinner que no ha cambiado en absoluto su nivel aplastador con la llegada de la arcilla.

Solvente al servicio e inteligente al resto para encontrar sus momentos, el tenista murciano trató de ir moviendo a su rival para encontrar en cada punto el sitio adecuado para conseguir el golpe ganador. 22 en total y un porcentaje demoledor del 100% en subidas a la red acabaron con la ilusión monegasca, que tendrá que conformarse con haber alcanzado la final soñada en casa.

Será la décima final de Masters 1000 para Carlos Alcaraz, que de defender el trono hará lo propio con el número uno. De lo contrario, entregaría ambas cosas a un Jannik Sinner que busca su primer gran trofeo sobre tierra batida, su superficie menos predilecta hasta el momento.

"Es el lugar soñado para cualquiera, lucharé por mi segundo título en Montecarlo, él por el primero, con el número uno en juego. Eso lo hace más especial. Me alegra haber ganado este partido tan duro, Valentin está jugando con mucha confianza, en casa. Ha sido una semana complicada para mí. A ver qué tal va mañana, tengo muchas ganas" explicó orgulloso tras el partido Carlos Alcaraz.

AVISADO POR SINNER

Sabe bien lo que le espera en la final ante un Sinner que volvió a destrozar a Zverev por cuarta semifinal de Masters 1000 consecutiva (6-1 y 6-4). Apenas cinco juegos pudo celebrar un Zverev que volvió a ser una simple prueba para un Sinner que alcanza su cuarta final consecutiva de Masters 1000, un hito del que solo pueden presumir Novak Djokovic, Roger Federer y Rafael Nadal.

El suizo se quedó en tres ocasiones en esta cifra, mientras que Nadal logró en dos ocasiones sumar cinco finales seguidas y Djokovic, siete entre Roma 2015 y Miami 2016.

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Sinner celebra en Montecarlo / EFE

Con porcentajes demoledores al servicio y doblando en golpes ganadores a los errores no forzados, Sinner fue imponiendo su ley para meterse en una de las pocas finales que le quedan por disputar en su carrera. En ella, se las verá con Alcaraz. Por el momento, sobre tierra, 2-0 para el español, el único que parece capaz de frenar el avance imparable de Sinner.