TENIS
Alcaraz y sus 55 cuartos de final: "Solo quiero pensar en finales"
El murciano celebró orgulloso su nueva victoria en Doha
Carlos Alcaraz alcanzó sus cuartos de final número 55 en su carrera después de superar al francés Valentin Royer en un partido trabajado. Contra las cuerdas se llegó a ver el español en el segundo set, aunque consiguió reaccionar a tiempo para imponer su ley y sumar una nueva victoria.
"Es una cifra fantástica. Siendo sincero, no pienso en la cantidad de cuartos de final. Solo quiero concentrarme en la cantidad de finales que estoy disputando. Esa es mi mentalidad. Ese es mi objetivo" asumió el murciano tras el partido.
Un triunfo que le acerca a una nueva final, en la que muy probablemente se topará con Jannik Sinner si nada raro ocurre. "Espero que esta semana añada otra final a mi palmarés. Me esperan algunos partidos muy difíciles. Estoy emocionado y con muchas ganas de jugarlos. Es fantástico verme con tanta regularidad” afirmó.
CERCA DEL TERCER SET
Sobre el partido, Alcaraz no escondió que se vio muy cerca de verse obligado a jugar un tercer set. "Hubo momentos en los que pensé en ganar el tercer set. No voy a mentir. Pero obviamente solo era un pequeño espacio en mi mente donde pensaba en el tercer set. El resto del tiempo estuve trabajando para encontrar una solución" explicó orgulloso de haber podido solventar a tiempo la situación.
"A veces es muy difícil cerrar los sets, los partidos. Tuve que mantenerme firme. Contento de haberle dado la vuelta a la situación y conseguir la victoria en dos sets” concluyó el murciano que se medirá en los cuartos de final a Karen Khachanov.
