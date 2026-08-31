Alcaraz, 140 días después: volver para reinar

El tenis está de enhorabuena, no solo porque otro Grand Slam ha abierto sus puertas, sino porque en él regresa Carlos Alcaraz. El murciano, lejos de las pistas desde que se lesionara el pasado mes de abril durante la primera ronda del Barcelona Open, demoró su regreso esperado al inicio de la gira americana, haciendo de su figura la gran atracción en un US Open que se presenta como uno de los grandes torneos más inciertos de los últimos tiempos.

Carlitos ya dio el primer paso para su vuelta en el torneo de dobles mixto en el mismo US Open, donde junto a Serena Williams llegaron hasta los cuartos de final. Fue una primera toma de contacto con la exigencia de la competitividad al máximo, aunque en las pistas de Flushing Medows ha completado también varios sets de entrenamiento en los que ha ido de menos a más confirmando que su única necesidad ahora recae en coger ritmo.

Alcaraz y Serena Williams sonríen durante el partido de octavos. / EFE

Lo explicó así en la rueda de prensa previa al inicio del torneo, en la que explicó que hubo fases de la recuperación que fueron duras de lidiar, pero que llegaba al US Open feliz de poder volver y sin huir de sus posibilidades de luchar por el título, algo que para muchos es una osadía después de tanto tiempo parado.

"Roger y Rafa demostraron que se puede ganar un Grand Slam después de haber estado lesionado mucho tiempo o de haber tenido una lesión muy dura, así que vamos a intentar agarrarnos a la idea de que también se puede" explicó el murciano, que con la baja de Sinner por una lesión en la rodilla ve sus posibilidades mucho más abiertas de lo que serían con el italiano en lucha.

Alcaraz en rueda de prensa en el US Open / X

Pese a ello, lo que dejó claro es que lo primordial es poder jugar sin sentir dolor alguno y sobre todo evitando nuevos contratiempos físicos que le obliguen a parar de nuevo. A partir de ahí, todo lo que venga bueno será.

INCERTIDUMBRE

A la espera de ver como se sucede el regreso de Carlitos, queda claro que su favoritismo no es ni mucho menos el que sería en otro escenario, algo que sumado a la baja de Sinner abren por completo la realidad de un torneo al que se le presentan muchos nombres como candidatos.

Desde Zverev y Djokovic a Fils, Shelton o Fritz, tres de los grandes nombres destacados en la gira americana. Para Zverev será su primera vez como cabeza de serie número uno en un Grand Slam y pese a que no llega en su mejor momento, su título en Roland Garros y la gran actuación en Wimbledon le pueden dar ese plus de confianza.

Por su parte, Djokovic llega lejos de un nivel que le permita soñar en grandes cosas, pero su nombre es siempre de obligada mención entre los candidatos. Realidad muy distinta para Fils, campeón en Cincinnati, Shelton, campeón en Montreal, y Fritz, campeón en Washington.

Arthur Fils derrota a Cobolli y se mete en la final de Cincinnati / EFE

Los tres vienen jugando un tenis certero y apoyado en sus armas y tienen ante sí una gran oportunidad, aunque Shelton y Fils parten desde el mismo lado y se verían las caras en octavos, siendo el ganador el más que posible rival en cuartos de final de Carlos Alcaraz.

SABALENKA Y EL NÚMERO UNO

En el cuadro femenino, todo gira de nuevo entorno al nombre de Aryna Sabalenka, aunque con una realidad muy distinta a la habitual con la bielorrusa. La número uno llega con muchas dudas en su juego y su trono en el ranking está en serio riesgo. Rybakina tiene la oportunidad de arrebatarle la cima, aunque la kazaja acude a la cita con muchos problemas físicos.

Gauff, Pegula, Anisimova o Swiatek se presentan desde segunda línea con todos los argumentos posibles para poder asaltar un título que hace dos años que domina Sabalenka con una firmeza total.

La otra gran noticia es sin duda la vuelta de Paula Badosa, que tras unas semanas de baja, acude a Nueva York en busca de seguir escalando puestos en otra remontada digna de admiración en su carrera.