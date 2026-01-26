Albert Ramos rompe su silencio en el 'Caso Reus': "Laporta, Oliver, Yuste y Sala Martín son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero"

El extenista Albert Ramos ha decidido romper su silencio tras presentarse como querellante en el conocido Caso Reus, un proceso judicial que investiga la desaparición del histórico CF Reus Deportiu en 2020. Albert Ramos figura como inversor afectado y ha querido dejar claras sus impresiones sobre el papel de algunos implicados en este escándalo.

El “Caso Reus” se reabrió tras la investigación por presunta estafa de 100.000 euros a una inversora privada que, aunque inicialmente archivada, fue reabierta por la Audiencia de Tarragona, así como contradicciones detectadas en sus declaraciones el 22 y 23 de enero de 2026, cuando negó haber firmado documentos de recepción de fondos pese a que la acusación presentó un contrato con su firma que él asegura realizó solo como testigo. El presidente del Barça admite un incumplimiento contractual relacionado con la devolución de una inversión no realizada, pero niega haber actuado con engaño o intención de estafar, mientras que, fuera del ámbito deportivo-judicial.

Albert Ramos, uno de los inversores afectados

Junto a otros afectados (como las hermanas Tartas), Albert Ramos ha denunciado que se les ofrecieron presuntos trabajos ficticios en el FC Barcelona con sueldos elevados como una vía para saldar las deudas personales que Laporta y sus socios mantenían con ellos tras el colapso del Reus.

Según el extenista, él recibió un documento firmado por Joan Oliver en representación de CSSB Limited, que también contaba con las firmas de Joan Laporta, Rafael Yuste y Xavier Sala i Martín, quienes figuraban como accionistas o socios de la empresa vinculada al caso. Albert Ramos no ocultó su decepción por las declaraciones de Laporta.

"Me apena que Laporta declare que no tiene nada que ver con el Caso Reus”, señalando que, en su opinión, el presidente del FC Barcelona y los otros implicados estaban al tanto de la gestión de los fondos, en declaraciones a El Periódico. El extenista subrayó además que “Laporta, Oliver, Yuste y Sala Martín son conscientes de que ha desaparecido mucho dinero que controlaban ellos”, apuntando directamente a la responsabilidad de los mencionados en la desaparición de recursos vinculados al CF Reus Deportiu, ha dicho en El Periódico.

El pasado viernes, Laporta emitió un comunicado asegurando que no ha tenido participación alguna en CSSB Limited, intentando desligarse del escándalo y de la gestión económica cuestionada durante el caso. El denominado ‘Caso Reus’, también conocido como ‘Laporta Gate’, se centra en la desaparición del centenario club CF Reus Deportiu en octubre de 2020 bajo el control de Joan Oliver, exCEO del FC Barcelona. La investigación ha derivado en múltiples denuncias por presunta estafa agravada.

Los presidentes y expresidentes, a declarar

Entre las denuncias se encuentra la de Albert Ramos, que obliga a los principales implicados, entre ellos Joan Laporta y Joan Oliver, a comparecer ante los juzgados como imputados. También se encuentran acusados los exdirectivos del FC Barcelona Rafael Yuste y Xavier Sala i Martín, quienes aún deben prestar declaración.

Hasta la fecha, el caso sigue abierto, con una compleja investigación que busca esclarecer el destino de los fondos desaparecidos y determinar la responsabilidad legal de los implicados, mientras que el extenista y otros inversores afectados esperan que se haga justicia tras la gestión del CF Reus Deportiu.