Albert Ramos cae eliminado en Valencia y dice adiós al tenis profesional

El tenista catalán Albert Ramos disputó este jueves su último partido como profesional al perder en la ronda de cuartos de final de la Copa Faulcombridge que se disputa en el Club de Tenis Valencia, ante el británico de origen alemán Jan Choinski (6-4, 7-5).

Ramos, de 37 años, anunció su retirada el pasado 30 de marzo tras afirmar que su cuerpo “ya no rinde al máximo nivel”. Ahora, tras haber jugado en Valencia con invitación, cierra su etapa como profesional con un bagaje de 281 victorias y 333 derrotas, según datos de la ATP, y en el puesto 352 del ránking mundial.

El tenista español jugó hasta doce finales de torneos ATP y levantó cuatro títulos: Bastad 2016, Gstaad 2019, Estoril 2021 y Córdoba 2022. Además, alcanzó en 2017 su puesto más alto en la clasificación ATP al situarse en el número 17.

Más allá de los títulos, Ramos cuenta en su historial con ocho triunfos ante tenistas que en su momento estaban entre los diez mejores del mundo con dos victorias que destacan por encima del resto.

La primera, la conseguida ante Andy Murray en Montecarlo en 2017 cuando el británico era el número uno del mundo. En aquel torneo, Ramos alcanzó la final pero terminó cayendo ante Rafa Nadal en dos sets. La segunda, cuando superó a Roger Federer en el Masters 1000 de Shanghái en 2015 con el suizo siendo el número tres del planeta.

Ramos firmó en el año 2016 su mejor actuación en uno de los cuatro ‘Grand Slam’ al alcanzar los cuartos de final de Roland Garros. Además, estuvo entre los cincuenta mejores tenistas del ranking entre 2016 y 2022.

En el torneo de Valencia, superó al valenciano Pedro Martínez en primera ronda y los octavos de final al checo Zdenek Kolàr, pero no pudo este jueves ante Jan Choinski, que le superó en dos sets.