Albert Ramos anuncia su retirada

El español Albert Ramos anunció este domingo su retirada del tenis profesional esta temporada, aunque no ha precisado ni el momento ni el torneo que jugará para echar el cierre a su carrera en las pistas.

El barcelonés de 37 años anunció en Instagram su decisión. "He sentido que mi cuerpo ya no rinde al máximo nivel y es el momento de aceptar el final de mi carrera como tenista profesional", indica el jugador.

"Mi corazón quiere seguir, ama al tenis y la competición pero mi cabeza me dice que todo acaba y que es mejor aceptarlo. Vendrán nuevas etapas. No me siento preparado para concretar donde será mi último partido. Pero estoy seguro que será mi última temporada", subrayó.

Su palmarés

Ramos cumple en este 2025 su decimoctava temporada en el circuito ATP que va a cerrar con cuatro trofeos en su palmarés. Tiene en sus vitrinas el triunfo en Bastad en el 2016, en Gstaad, en Suiza en el 2019, en Estoril y en Córdoba, Argentina, el más reciente, en el 2022. Todos en tierra batida.

Albert Ramos perdió la final de Gstaad frente al argentino Pedro Cachín / AFP

Además, Ramos, que llegó a ser cuartofinalista en Roland Garros en el 2016, su mejor papel en un Grand Slam, disputó ocho finales, entre ellas la del Masters 1000 de Montecarlo que perdió contra Rafael Nadal.

"Gracias a todos. Ahora toca disfrutad de los últimos partidos. Nos vemos en la pista como siempre", concluye el español que llegó a ser el número 17 del mundo, su mejor posición en el ránking.