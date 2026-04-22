Alba Carrillo dispara de nuevo contra Feliciano López: "No sabía dirigir ni la nevera"

Alba Carrillo ha vuelto a convertir a Feliciano López en protagonista involuntario de su discurso. Durante una charla en El sótano club sobre el Mutua Madrid Open, la presentadora no dudó en cuestionar cómo su exmarido ha llegado a ocupar un cargo tan relevante como el de director del torneo.

Entre risas, ironías y un tono que sus compañeros ya reconocen como marca de la casa, Carrillo encadenó anécdotas domésticas para ilustrar lo que considera la supuesta torpeza del extenista.

"Esa persona que yo le tenía que hacer un croquis para ir al cuarto de baño de nuestra casa, que solo tenía dos pasillos… Esa persona que me pedía las llaves de colores para distinguir entre la verja y la puerta… Esa persona que no sabía dirigir nuestra nevera, pero lo han puesto a dirigir el Mutua Madrid Open", afirmó, desatando la incredulidad del equipo del programa.

Humor ácido y dardos envenenados

Los colaboradores, sorprendidos por la vehemencia de Carrillo, bromearon con la posibilidad de que Feliciano encuentre un hueco entre partido y partido para responderle. Ella, lejos de rebajar el tono, replicó con tranquilidad: "No tiene huevos a meterse conmigo porque sabe que lo reviento".

Ni siquiera la intervención de Alberto Guzmán, recordando que López “era buen tenista”, logró frenar la embestida. Carrillo concedió solo un matiz: "Tenía muy buenas facultades físicamente. Era un dios griego. Ahora bien, la cabeza le fallaba". Y remató con una comparación que sabe que escuece: "En cuanto perdía un punto se desbarataba, no tenía esa fortaleza que tenía Rafa Nadal".

Una década de reproches y heridas sin cerrar

La animadversión entre ambos no es nueva. Su relación, iniciada en 2013 y convertida rápidamente en romance mediático, terminó en 2016 con una separación tan pública como tormentosa. Desde entonces, Carrillo ha relatado episodios de su convivencia y ha dejado entrever que la ruptura la sumió en una etapa difícil, marcada por depresión y problemas emocionales que asegura haber superado.

Mientras Feliciano optó por el silencio y la reconstrucción personal, ella eligió la palabra como arma. Con el paso del tiempo, cada aparición pública ha ido sumando nuevos reproches a una lista que parece no tener fin.

El Mutua Madrid Open, la excusa perfecta

La celebración del torneo, que se desarrolla en La Caja Mágica desde el 20 de abril hasta el 3 de mayo, ha servido de detonante para el último capítulo de esta larga guerra. Carrillo insiste en que el cargo de López responde más a la suerte que a la capacidad, y vuelve a apoyarse en anécdotas domésticas para cuestionar su idoneidad.

"No sabía dirigir nuestra nevera, pero lo han puesto a dirigir el Mutua Madrid Open", repitió, subrayando su incredulidad ante el ascenso profesional del extenista.

Un enemigo íntimo que sigue presente

Aunque Carrillo reconoce que Feliciano poseía un físico privilegiado, insiste en que su carácter y su falta de fortaleza mental eran incompatibles con la presión del deporte de élite. "A mí me chillaba cuando estaba en las gradas", recordó, describiendo a un jugador que se descomponía tras cada error.

Para la presentadora, el Mutua Madrid Open no es solo un torneo: es el escenario perfecto para volver a ajustar cuentas con quien considera su enemigo más íntimo. Y, a juzgar por su discurso, no parece que la tregua vaya a llegar pronto.