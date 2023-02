Alarma por la lesión de Alcaraz

El murciano ha viajado hoy a Acapulco y mañana se hará una resonancia magnética para saber si puede jugar con McDonald en el torneo mexicano “Es complicado sentir dolor en el músculo en que tuve una lesión hace algunos meses”, admitió tras caer en Río de Janeiro contra Norrie

La presencia de Carlos Alcaraz en el Abierto Mexicano es una incógnita después de los problemas que sufrió el murciano en su pierna derecha durante la final del Open de Río de Janeiro, donde Carlitos cedió en un agónico partido contra Cameron Norrie (7-5, 4-6 y 5-7), lastrado por esas molestias que le impidieron rendir a su mejor nivel en Brasil.

Hoy, según una información del diario ‘Marca’, Alcaraz ha viajó hacia Acapulco y será mañana cuando decida si disputar o no el torneo mexicano después de someterse a una resonancia magnética que desvelará el alcance real de los dolores que padeció en Río. Su debut en México ante el estadounidense Mackenzie McDonald, verdugo de Rafa Nadal en el Open de Australia, está programado para última hora de hoy, así que el tiempo apremia.

Las sensaciones, sin embargo, no son buenas, como reconoció el propio Carlos después de la final frente a Norrie. El palmareño achacó las molestias a la exigencia del calendario, pero al mismo tiempo reconoció que pesaron en su derrota y que habría que evaluar la situación con su equipo antes de confirmar si mantiene o no la actual gira. “Es una cosa que hay que pensar. Voy a evaluarlo con el fisioterapeuta y con el médico”, aseguró el vigente campeón del Open de Estados Unidos en rueda de prensa, al ser interrogado si viajaría a Acapulco, algo que finalmente sí ha hecho, o si intentaría recuperarse para llegar en mejores condiciones a Indian Wells y Miami.

“Hay que ver la gravedad de la lesión y ver qué tengo en el isquio, y, a partir de ahí, evaluar para ver si puedo ir a jugar a Acapulco sin tener mucho riesgo”, agregó Alcaraz, cuya derrota de este domingo le impidió convertirse en el primer tenista en vencer dos veces el único torneo ATP 500 de Sudamérica y retener el título que conquistó en 2022 en Río.

“Es complicado sentir dolor en el mismo músculo en que tuve una lesión hace algunos meses. Por eso yo me lo he vendado: se lo he pedido al fisio y he tratado de jugar a mi mejor nivel con ella”, dijo.

Charly admitió, además, que las molestias perjudicaron su desempeño porque, cuando un tenista no se encuentra bien, prefiere no arriesgar más de la cuenta ni jugar más agresivo ni más rápido. “Así que (el problema) ha influido bastante (en su desempeño)”, zanjó el palmareño. Mañana conoceremos su decisión.