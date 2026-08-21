Agassi zanja el debate del 'Big 3': "Djokovic es el mejor de todos los tiempos, no se le ha valorado igual"

Novak Djokovic siempre ha destacado por ser el tercero en discordia en la pareja favorita del tenis, formada por Rafa Nadal y Roger Federer. El serbio fue presentado durante años como el villano de la historia por ser capaz de ganar batallas con su carisma a la belleza del suizo y al temple del español.

Un debate eterno que lleva sobre la mesa desde que empezaron a rifarse entre ellos todos los títulos. El extenista estadounidense Andre Agassi, ocho veces campeón de Grand Slam y antiguo entrenador de Novak Djokovic, ha querido dar su opinión sobre quién de los tres es el mejor de la historia.

Agassi se deshacía en elogios hacia su expupilo: "No siento que haya sido apreciado ni de cerca como se merece por todo lo que ha aportado al tenis. Nadie puede tocar lo que ha logrado".

"Es el mejor de todos los tiempos"

"Está más claro que el agua: es el mejor de todos los tiempos. Ha ganado más Masters que nadie, más Grand Slams que nadie y ha estado como número uno del mundo más tiempo que cualquiera".

Y eso es cierto. 'Nole', quien es el único miembro del 'Big 3' que sigue en activo, es el que más títulos posee en su palmarés.

Federer con 20, Nadal con 22, y Novak con 24. Por lo tanto, si nos basamos en los Grand Slams, Novak no solo tiene más que el suizo o el español, sino que es el tenista con más grandes de la historia.

El documental, que repasa la carrera y la personalidad de Djokovic, también recoge otras reflexiones de Agassi sobre la capacidad defensiva del serbio, su habilidad para realizar la transición de la defensa al ataque y aquello que más distingue al de Belgrado: su fortaleza mental inigualable.

Tiene la capacidad de rendir al máximo incluso cuando el público no está de su lado

El estadounidense destaca cómo Djokovic "ponía un muro" y esperaba a que el rival se derrumbara, además de alabar su extraordinaria resistencia al dolor y su capacidad para rendir al máximo en las situaciones más difíciles incluso cuando el público no estaba de su lado.

Agassi, que entrenó durante un corto período a Djokovic entre 2017 y 2018, insiste en que el récord del serbio de alcanzar 24 títulos de Grand Slam, más de 40 Masters 1000, una medalla de oro olímpica con 38 años y un récord de semanas como número uno debería haber zanjado hace tiempo el clásico debate sobre quién es el mejor de la historia, por encima de Roger Federer y Rafael Nadal.

El burlón, el gracioso y el imitador. Así ha sido Djokovic en la pista durante toda su carrera y, a pesar de que en ocasiones sus actitudes no siempre han sido las mejores, el tenis ha sido testigo de cómo ha roto todos los récords. Siempre ha tenido en contra a la mayoría, y en eso reside parte de su motivación.

Transformar los abucheos en gasolina para motivarse

En el documental también se abordan las críticas que Djokovic ha recibido a lo largo de su trayectoria y cómo era capaz de transformar los abucheos que recibía durante los partidos en gasolina para motivarse y callar bocas.

A pesar de demostrar constantemente que es uno de los grandes deportistas de toda la historia, Djokovic tiene un gran enemigo: él mismo. "Intento demostrarme a mí mismo que estoy equivocado más que nadie", una mentalidad que refleja el nivel de autoexigencia que ha marcado toda su carrera.

Por lo tanto, con estas declaraciones, Agassi se suma a quienes consideran que Djokovic es el mejor de la historia y que no ha tenido el mismo reconocimiento popular que su dominio del tenis moderno merece. Pero la realidad es que siempre hay cabida para los tres en el pedestal.