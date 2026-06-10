Agassi, leyenda del tenis, pide explicaciones a Alcaraz: "Debe aclarar la gravedad de su lesión"

Andre Agassi sabe perfectamente lo que supone convivir con las lesiones. El estadounidense, exnúmero uno del mundo y ganador de ocho títulos de Grand Slam, tuvo que lidiar durante gran parte de su carrera con importantes problemas físicos que terminaron condicionando sus últimos años en el circuito. Por eso, observa con especial atención la situación que atraviesa actualmente Carlos Alcaraz.

El murciano continúa recuperándose de la lesión en la muñeca derecha que le obligó a poner fin prematuramente a su temporada sobre tierra batida y que mantiene en vilo al mundo del tenis sobre la fecha de su regreso.

Durante su participación en el podcast 'The Big T', Agassi reconoció que todavía existe demasiada incertidumbre sobre el alcance real de la lesión del español y consideró que sería útil disponer de más información antes de sacar conclusiones."Sería realmente útil que él o alguien de su entorno explicara claramente la naturaleza exacta de su lesión, porque a estas alturas solo podemos especular", señaló.

Agassi y Alcaraz durante la entrega de premios en Roland Garros 2025 / EFE

El estadounidense recordó que existen múltiples problemas distintos que pueden afectar a una muñeca y que cada uno requiere tratamientos y tiempos de recuperación diferentes.

"Si se trata de una forma de tendinitis, ¿es una inflamación específica como una capsulitis dorsal o un problema tipo síndrome del túnel carpiano? ¿De qué estamos hablando exactamente y cuáles son las opciones de tratamiento? No sé con precisión lo que tiene", explicó.

Agassi considera que, si el equipo de Alcaraz ha optado por una recuperación conservadora, sacrificando incluso algunos de los torneos más importantes del calendario, se trata de una decisión acertada pensando en el largo plazo. "Si solo debe gestionar un dolor o una inflamación y opta por un tratamiento conservador antes de considerar una operación, entonces es una decisión inteligente, aunque implique perderse algunos torneos del Grand Slam", afirmó.

El extenista también subrayó la importancia de no precipitar ninguna decisión si la lesión resulta más compleja de lo que parece. "Si la situación es más grave y requiere intervenciones más complejas, hay que tomar las decisiones correctas con mucha prudencia y rodearse de los mejores especialistas. Es esencial dar tiempo a la lesión para que se cure adecuadamente, porque aún le quedan muchos años de carrera por delante", añadió.

Carlos Alcaraz, premio Laureus al mejor deportista de 2025. / Pablo Cuadra / Laureus

Más allá del aspecto físico, Agassi cree que este periodo de ausencia puede terminar teniendo un efecto positivo en la mentalidad del español. "Creo que esta prueba podría hacer que alguien que ama profundamente el tenis y que siempre tiene hambre de juego sea aún más agradecido de poder regresar al circuito", señaló.

El estadounidense incluso imagina una versión más competitiva de Alcaraz cuando vuelva a las pistas. "Podríamos ver a un Carlos Alcaraz aún más determinado y agresivo a su regreso, siempre que logre solucionar su único problema real ahora mismo", concluyó.

Las palabras de Agassi tienen un peso especial por su propia experiencia. El estadounidense convivió durante años con problemas de espalda, hernias discales, compresiones nerviosas y una grave lesión de muñeca que llegó a requerir cirugía. Por ello, su mensaje hacia Alcaraz es claro: paciencia, prudencia y una recuperación completa antes de pensar en volver a competir.