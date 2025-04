La presencia de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open es cada vez más difícil. El tenista de El Palmar, que acabó con serias molestias después del Barcelona Open, podría ausentarse de la cita madrileña de esta temporada por problemas físicos. Una baja muy dolorosa para el torneo y para el público español.

'Charly' no despejaba sus dudas en la presentación de su documental 'Alcaraz, a mi manera', ya disponible en Netflix. "Físicamente me encuentro bien. Me he hecho pruebas y vamos a ver qué dicen los resultados. Estoy acostumbrado a jugar con molestias, esperemos que pueda disfrutar de Madrid", aseguraba el número tres del mundo.

Unas palabras que para nada tranquilizaban al público ni a la organización, que empieza a dar por asumido que no contarán con su principal estrella. Alcaraz notó unas molestias en el aductor en la final del Barcelona Open contra Holger Rune, que incluso le obligaron a pedir el tiempo médico durante el partido.

Alcaraz en la final del Barcelona Open ante Rune / EFE

En la pasada edición, el tenista ya pecó de jugar con molestias el torneo y acabó cayendo en cuartos de final contra Andrey Rublev, para después confirmar que sufría una lesión en el antebrazo derecho. Forzar le acabó costando su participación en Roma y llegó a Roland Garros entre algodones. Aun así, acabó levantando el título.

¿Cómo afecta a Alcaraz perderse Madrid?

Alcaraz defiende en Madrid un total de 190 puntos, tras llegar a los cuartos de final en la pasada edición. Por tanto, bajarse del torneo no le perjudicaría en exceso a nivel de puntos, aunque perdería la oportunidad de recuperar el número 2 del mundo y superar a Alexander Zverev en la clasificación.

El alemán defiende menos puntos que el español, ya que el año pasado no pudo pasar de octavos de final ante Francisco Cerúndolo. 'Sascha' tendrá la oportunidad de aumentar su diferencia con su máximo perseguidor antes de disputar Roma, donde defenderá un total de 1000 puntos tras ganar el título en la edición de 2024.

Y ahí está el quid de la cuestión. Alcaraz puede permitirse perderse Madrid y centrarse en Roma, en caso de llegar, donde cualquier resultado sería sumar en el ranking. El torneo italiano es la última parada antes de Roland Garros, y estar en la segunda plaza puede ser fundamental para evitar a Jannik Sinner hasta la final.

Después de ganar Montecarlo y llegar a la final de Barcelona sin descanso, el cuerpo de Alcaraz ya le ha dado un aviso. La gira de tierra es muy exigente y quedan algunos torneos antes de Roland Garros, pero la gran prioridad del murciano será el Grand Slam parisino, donde se jugará media temporada.