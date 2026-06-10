Adriano Panatta, leyenda del tenis: "Zverev me dio ternura, estaba feliz como un niño. Le susurré al oído: 'Bienvenido al club'"

Alexander Zverev vivió en Roland Garros el momento más importante de su carrera al conquistar, por fin, su primer título de Grand Slam. Pero además de levantar la Copa de los Mosqueteros, el alemán recibió un mensaje muy especial de una de las leyendas del torneo.

El encargado de entregarle el trofeo fue Adriano Panatta, último italiano que había conquistado Roland Garros hasta la irrupción de la nueva generación transalpina y campeón en París en 1976. Medio siglo después de aquella victoria, el extenista reveló el comentario que le hizo a Zverev durante la ceremonia.

"Le susurré al oído: 'Bienvenido al club'", explicó Panatta en su podcast La telefonata, que comparte con el también exjugador italiano Paolo Bertolucci.

Adriano Panatta entregó el trofeo a Zverev / EFE

La leyenda italiana confesó además que le emocionó ver la reacción del alemán tras conseguir el gran objetivo que perseguía desde hacía años. "Zverev me dio ternura. Estaba feliz como un niño", aseguró.

Panatta también habló de la final que enfrentó al alemán con Flavio Cobolli, una de las grandes revelaciones del torneo. El italiano reconoció que durante buena parte del encuentro creyó que su compatriota acabaría levantando el trofeo.

"Estaba convencido de que ganaría el quinto set. Cuando los ves a cinco o seis metros de distancia te das cuenta de muchas cosas. Para mí ya no podía perder", afirmó.

El campeón de Roland Garros de 1976 aprovechó para elogiar una de las grandes virtudes de Cobolli, que firmó el mejor resultado de su carrera al alcanzar la final parisina. "Nunca he visto a nadie correr como Cobolli. Su velocidad es realmente asombrosa. He visto jugadores más fuertes, pero nunca a alguien tan rápido y capaz de moverse así. Ese es, en mi opinión, su gran secreto", destacó.

Zverev con el título / EFE

Pese al desgaste físico y a la resistencia del italiano, Panatta reconoció el mérito de Zverev para resistir la presión y terminar imponiéndose en una final muy exigente.

El alemán, de 29 años y número 3 del mundo, acabó derrotando a Cobolli por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 y 6-1 para conquistar el primer Grand Slam de su carrera y poner fin a una de las mayores cuentas pendientes de su trayectoria.

Y en el momento de recoger el trofeo, recibió la bienvenida de uno de los miembros más ilustres de ese exclusivo club de campeones de Roland Garros.