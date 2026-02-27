Adriano Panatta, leyenda del tenis italiano: "Esta es la diferencia entre Alcaraz y Sinner”

El extenista italiano Adriano Panatta ha salido en defensa de Jannik Sinner después de sus últimos resultados y ha rebajado cualquier alarma en torno al actual número dos del mundo. El campeón de Roland Garros 1976 cree que el arranque de temporada no permite todavía comparar el nivel del jugador de San Candido con el de Carlos Alcaraz, invicto en lo que va de 2026.

Sinner cedió en semifinales del Open de Australia y posteriormente cayó en los cuartos de final del torneo de Doha, resultados que han generado debate en Italia. Sin embargo, Panatta considera que el verdadero termómetro del año aún no ha llegado.

“El tenis de verdad llega ahora con los dos torneos en América, Indian Wells y Miami, y luego en la arcilla europea y Roland Garros. La diferencia entre Sinner y Alcaraz solo se podrá ver en los grandes torneos. En esos escenarios sabremos la verdad”, explicó en declaraciones al diario La Nuova.

El italiano también restó trascendencia a las derrotas de su compatriota, primero ante Novak Djokovic en Australia y después frente al joven checo Jakub Mensik en Catar. A su juicio, la reacción mediática responde más a la expectación generada por el nivel reciente del jugador que a una caída real de rendimiento.

“Es lógico que escriban este tipo de cosas ahora. Incluso habría quien estaría contento si fuese así, pero Jannik no está en crisis”, aseguró.

Jannik Sinner atraviesa una pequeña crisis / NOUSHAD THEKKAYIL

Panatta insistió en que el balance reciente de Sinner invalida cualquier crítica precipitada. El transalpino recordó la racha de títulos y meses de imbatibilidad acumulados por el tenista en el último tramo de la pasada temporada.

“Un jugador como Sinner, que lo ha ganado prácticamente todo y estuvo invicto durante meses, no puede ser criticado por dos derrotas”, concluyó.

La próxima gira estadounidense —con los Masters 1000 de Indian Wells y Masters 1000 de Miami— y, sobre todo, la temporada europea de tierra batida, marcarán así el primer gran pulso del año entre Sinner y Alcaraz. Según Panatta, será ahí donde realmente se empiece a definir la rivalidad que debe dominar el tenis en los próximos años.