Adrian Mannarino estalla contra la organización del US Open: "Se huele la marihuana"

Adrian Mannarino, uno de los tenistas más veteranos del circuito ATP, no pudo superar a Alexander Bublik en la segunda ronda, y perdió por 6-3, 6-1 y 6-1. La derrota la calificó como "desastrosa" y aprovechó para criticar a la organización del Grand Slam por las reglas de acceso más flexibles para los espectadores.

El francés, de 38 años y actual número 67 del circuito aclaró que las condiciones no explicaban por sí solas su derrota, porque su rival jugó en el mismo escenario. "Ahora la gente tiene permitido moverse durante los puntos. Antes nadie podía entrar a la pista fuera de los cambios de lado", afirmaba.

La ATP y algunos torneos de Grand Slam han flexibilizado las normas para permitir una atmósfera más dinámica y cercana a otros deportes, lo que ha generado opiniones divididas entre los jugadores de la vieja escuela.

Critica el ambiente del circuito

Aunque el US Open sigue siendo un torneo referente, el Grand Slam ha experimentado cambios significativos en los últimos años, con una nueva ola de influencers que asisten con frecuencia. "Ahora entran de cualquier manera, se mueven, hablan... El torneo lo permite y no sé si sea la mejor idea para el tenis", criticaba.

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"Se huele la marihuana en la pista, hay ruido por todos lados, esto se está convirtiendo en un zoológico. Son condiciones realmente particulares para jugar", decía Adrian Mannarino de forma contundente. Los jugadores que compiten en el US Open también se han quejado del olor a cannabis durante los partidos.