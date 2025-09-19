¡Acusan a China de robar datos cerebrales de Sinner!

La última investigación de Hunterbrook y el periodista Pablo Torre ha desvelado que China estaría recopilando información cerebral de grandes figuras del deporte mundial, como por ejemplo Jannik Sinner. La finalidad sería militar, con el objetivo de formar a sus próximos soldados. Además del tenista italiano, aparecen jugadores de fútbol o incluso pilotos de automovilismo.

No es el primer escándalo que sale a la luz de la mano del periodista Pablo Torre, que ya desveló todo el escándalo relacionado con Kawhi Leonard y Los Ángeles Clippers. La franquicia californiana creó una empresa fraudulenta de plantación de árboles para regatear los topes salariales y, de esta forma, pagar más dinero a su alero. Todo con una inyección de 50 millones de dólares del propietario.

En este caso, se revela que un trabajador del gobierno chino habría logrado datos del software de FocusCalm, un dispositivo que muchas figuras del deporte usan para entrenar su mente y recopilar datos de sus ondas cerebrales. Los nombres de los deportistas son Jannik Sinner e Iga Swiatek, en el caso del tenis, la esquiadora Mikaela Shiffrin y futbolistas del Manchester City.

"Entrenamiento a los soldados del futuro"

La compañía detrás del producto es BrainCo, una start-up fundada en Harvard que trasladó parte de su estructura a China. Además, la investigación sugiere que la empresa estaría financiada por entidades vinculadas al gobierno asiático y a empresas de robótica, con el proyecto principal de "entrenamiento a los supersoldados del futuro".

Ante esta situación, que preocupa en las federaciones internacionales y comités olímpicos, se deberá evaluar la seguridad de los dispositivos de entrenamiento mental. Organismos como la UEFA, el COI o la FIFA podrían emitir protocolos de protección de datos más estrictos para proteger a los deportistas, que estarían expuestos al gobierno chino.