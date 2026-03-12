Acierto total de Badosa en Austin: 'Semis' y al Top 100

El acierto de Paula Badosa con su decisión de jugar el torneo de Austin tras la eliminación en Indian Wells a las primeras de cambio se ha demostrado que ha sido total y absoluto. La española está ya en semifinales tras superar a la austríaca Kraus en otro gran partido (7-5 y 6-1).

Un triunfo que tiene premio doble porque regresa al Top 100 semanas después de verse en su peor ranking en muchos años y que puede ser todavía mejor si culmina la semana con el título, que la llevaría hasta el número 80 del mundo con un panorama mucho más esperanzador que el de hace apenas una semana.

No solo en lo numérico, sino también en las sensaciones físicas y de juego que ha demostrado en los tres partidos que ha disputado hasta el momento en Austin.

En cuartos volvió a demostrar que con confianza es una tenista con talento para volver a luchar con las mejores del mundo y tras un primer set igualado ante Kraus, la número 107 del mundo, impuso su ley en el segundo para cerrar el partido sin más complicaciones.

Demostración de poderío de Badosa que con la confianza recuperada tiene talento de sobras para llevarse un torneo que sería muy importante para sus aspiraciones más próximas, empezando por el WTA 1000 de Miami que se juega a partir de la próxima semana.

Las lesiones llevan tiempo lastrando a la tenista española que si es capaz de encontrar de una vez por todas la regularidad, tiene una oportunidad de oro para recuperarse en el ranking.

Sin demasiados puntos a defender en la tierra batida y en los torneos posteriores, Badosa puede empezar a sumar sin ningún tipo de presión.

Noticias relacionadas

Su viaje a Austin ha valido la pena pase lo que pase. Por el momento, semifinales ante Andreescu o Jones. Un partido de nivel sea quien sea para poder demostrar que su recuperación es ya un hecho consumado.