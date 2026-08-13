Acaban con el sueño Rafa Jódar en Montreal: "Es evidente que hoy no jugué mi mejor nivel"

Rafa Jódar se despide de Montreal quedándose a las puertas de la final tras caer eliminado ante el actual número 28 del mundo, Brandon Nakashima, por 7-6(3) y 6-4. A pesar de ocupar una mejor posición en el ránking, el joven de 19 años no pudo seguir sumando victorias en el que habría sido su primera final en el Masters 1000 de Montreal.

El estadounidense impidió al único español que quedaba en pie sumar una quinta victoria consecutiva. Jódar llevaba un ritmo de partidos al que no ha querido echarle las culpas: "No, no se trató de eso. Me encontraba bien, intenté jugar mi juego durante todo el partido, pero hoy no salió como quería", apuntaba el joven, quien aseguró que se esforzaría para no cometer los mismos errores la próxima vez.

"Las derrotas también ayudan a los jugadores a desarrollarse"

Jódar se marcha del torneo con muy buenas sensaciones y contento con el aprendizaje adquirido: "Seguro que este partido me ayudará a desarrollarme. Creo que las derrotas también ayudan a los jugadores a desarrollarse", aseguraba un Jódar que, gracias a una temporada excepcional, ha conseguido colocarse a muy poco de entrar en el Top 10.

El tenista fue muy claro tras la victoria del estadounidense: "Es evidente que hoy no jugué a mi mejor nivel de tenis, pero él también jugó bien. Hay que darle crédito porque jugó mejor que yo, especialmente en los puntos importantes del partido, y esa es una de las razones por las que ganó hoy", explicaba el joven.

Cinco partidos de los que Jódar ha ganado cuatro, y no a cualquiera. "Hay muchas cosas positivas que me llevo esta semana. Ahora toca pasar página, porque el circuito continúa y viene otro torneo".

La trituradora de los favoritos

El español se 'cargó' a varios de los favoritos a levantar el título. Pudo con el número 11 del mundo, Lorenzo Musetti, en tercera ronda, fue superior al número ocho del ránking, Jiri Lehecka, en cuarta ronda y, por último, derrotó al número 18 del mundo, Arthur Fils, en los cuartos de final. Finalmente, Brandon Nakashima acabó con la continuidad de Rafa.

Jódar llegaba a Montreal por primera vez y ha demostrado que ningún reto le acobarda. "Por primera vez en Montreal fue una buena experiencia. Me gusta mucho el público y los partidos de sesión nocturna. Son bonitos para los jugadores y espectadores. Creo que hay un buen ambiente de tenis, en general. Espero poder venir de nuevo en dos años, porque es un torneo bonito", concluyó el joven.

El punto de mira en Cincinnati

Ese próximo torneo al que se refiere Jódar es otra gran cita antes de encarar el US Open: el Masters 1000 de Cincinnati. Un título al que le tiene echado el ojo: "Mi objetivo es estar preparado para el siguiente partido en Cincinnati. El ránking es secundario". El tenista tendrá que volar lo antes posible a Ohio para disputar su próximo reto.