30/01/2025: El día mundial del tenis

A diferencia de lo habitual año tras año en el Open de Australia, 2026 venía siendo una edición con falta de partidos épicos, de quintos sets y de 'súper tie breaks'. Sobre todo, en rondas finales. Octavos, cuartos y semifinales habían sido solventados hasta este viernes de manera rápida y sin sorpresas en el cuadro masculino y femenino.

Parecía que la misma línea iba a seguir Carlos Alcaraz ante Alexander Zverev, pero los calambres y los vómitos lo hicieron cambiar todo. Y a partir de ahí, se escribió una de las páginas más doradas de la historia del tenis.

5:27 horas de batalla épica y de una victoria que mientras todo el mundo festejaba y escribía sobre ella, se forjaba en la misma Rod Laver Arena la segunda parte de un 30 de enero de 2026 memorable.

Otras 4:12h de partido entre Novak Djokovic y Jannik Sinner, con el aliciente de ver al serbio conseguir una nueva final de Grand Slam, la 38ª.

Más de nueve horas de tenis, que valieron todos y cada uno de los céntimos que el público invirtió. Ya lo dijo Djokovic, "merezco el 10% de todos los boletos". Tenía razones el serbio para bromear.

De la épica y la heroica de Alcaraz, a la mística y eterna de Djokovic, para encuadrar una final que será recordada para siempre. Pase lo que pase, este domingo 1 de febrero será especial para la historia del tenis.

Si Alcaraz gana, será el más joven de la historia en coronarse con los cuatro torneos de Grand Slam. Si lo hace Djokovic conseguirá su título número 25, siendo el hombre de más edad de todos los tiempos en conseguir ganar un título.

La primera de Carlos o la undécima de Novak. Al relato de la final no le hacen falta más argumentos. Pero por si a alguien le faltaba algo más, el drama se sirvió en las semifinales por partida doble.

El Open de Australia 2026 quedará grabado para siempre, en esos vídeos que enero tras enero, cunado el tenis viaje a Melbourne, se enseñaran. Una historia que se empezó a forjar este viernes, que a juzgar por los dos partidos que se vivieron en Melbourne Park, bien podría ser considerado el día mundial del tenis.