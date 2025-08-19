Ni 24 horas de descanso: Alcaraz juega este martes junto a Raducanu

Después de alzarse con el título de Cincinnati, Alcaraz se dirige directamente a Nueva York para disputar este martes el dobles mixto del US Open junto a Emma Raducanu. El español debutará a las 20:00 hora española en esta nueva modalidad del Grand Slam estadounidense, que tan solo abarcará dos días y se presenta con un formato distinto al habitual.

El US Open sorteó el cuadro y la pareja formada por el español y la británica iniciarán su camino contra Jack Draper y Jessica Pegula. En caso de vencer dicho partido, jugarán prácticamente seguido contra los ganadores del emparejamiento Novak Djokovic-Olga Danilovic y Mirra Andreeva-Daniil Medvedev. Gran parte de los 'top ten' estarán presentes en este torneo previo.

Quien parece que sí se va a perder la cita es Jannik Sinner. El italiano, que también iba a acusar la exigencia del calendario para los dobles mixtos, se retiró de la final de Cincinnati tras haberse encontrado mal durante el día, incluso con fiebre. El italiano iba a hacer pareja con Emma Navarro, pero finalmente ambos se han bajado del torneo.

Antes lo había hecho la americana y la nueva pareja del transalpino era Katerina Siniakova, que se había beneficiado de una invitación del torneo. Además de Alcaraz, Swiatek será la otra perjudicada por el calendario, tras haber disputado la final femenina horas antes de su debut en Nueva York junto a Casper Ruud.

El dobles mixto del US Open se celebrará tan solo en dos días, dejando cierto descanso a los tenistas que llegan con una importante carga física tras disputar los torneos de Toronto y Cincinnati. Todo sucederá entre el martes 19 y el miércoles 20 de agosto, en las pistas Arthur Ashe y Louis Armstrong. En el primer día, se disputarán la primera y la segunda ronda, mientras que el miércoles se celebrarán las semifinales y la final.

La pareja Alcaraz-Raducanu se estrena en el dobles mixto del US Open 2025 hoy martes 19 de agosto / X

El formato no tiene nada que ver con los Masters 1000 ni con los Grand Slams. Es más similar, para aquellos que miran todo el tenis, al de las Next Gen ATP Finals. Es decir, los partidos se disputarán al mejor de tres sets de cuatro juegos. Además, habrá punto decisivo en el 40-40 y un Súper Tie-Break en lugar de un tercer set.

Cambio de formato en la final

Tan solo se seguirá el formato de juegos en la final, donde se pasarán de cuatro a los habituales seis. Cuando finalice el torneo, los jugadores tendrán unos días de descanso antes de iniciar su andadura en el US Open individual, donde se estrenarán a finales de semana o inicios de la siguiente. El sorteo del cuadro final será el próximo jueves.

A pesar de ser una especie de torneo de exhibición, en el dobles mixto tambén hay dinero en juego. La pareja ganadora se embolsará un total de un millón de dólares. Los finalistas se llevarán 400.000 dólares, los semifinalistas 200.000, los cuartofinalistas 100.000 y los que no pasen de primera ronda 20.000. Un aliciente para los tenistas, que intentarán divertirse antes de la verdadera batalla.