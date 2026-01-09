El 2026 de Alcaraz: Un reto de más de 100.000 kilómetros

Carlos Alcaraz fue uno de los grandes nombres del deporte mundial en 2025 en el año de su consolidación. El tenista murciano cuajó un año brillante, con ocho títulos, dos de Grand Slam, y recuperando el número uno mundial. Pero en el tenis, lo bueno hecho se convierte siempre en una obligación para después. Y en ello se encuentra Carlitos en este 2026.

De la exhibición de Corea a la de São Paulo, pasando por todos los grandes torneos del circuito, que nuevamente abrirán sus brazos al murciano. En total, 102.895 kilómetros solo entre desplazamientos de torneo a torneo. Melbourne, Rotterdam, Doha, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, París y Londres serán las ciudades marcadas en rojo en la primera mitad de la temporada, en busca de levantar el mencionado gran objetivo, el Open de Australia.

El calendario de ALCARAZ 2026 / Marc Creus

El primer Grand Slam del año arranca en apenas una semana y como ya avisó el año pasado, es uno de los grandes objetivos de la temporada. De conseguir coronarse en Australia, Alcaraz conseguiría ser el hombre más joven de toda la historia en completar el Grand Salm. Un récord que rompió en pedazos Novak Djokovic hace un año y que volverá a intentar ahora un Carlitos crecido y con argumentos multiplicados por mil respecto al pasado año.

El gran nivel de todo el año 2025 y la madurez lograda, dejando a un lado las desconexiones que tanto le lastraron en otras épocas, dieron buena evidencia del cambio que hizo el murciano en la constante búsqueda de seguir rompiendo todos los hitos de la historia para poner su nombre en lo más alto del tenis.

UNA CUENTA PENDIENTE EXTINGUIDA

2025 sirvió también para dar portazo a uno de los grandes deberes que siempre salían remarcados en las listas de cuentas pendientes de Alcaraz. El segundo tramo de temporada fue brillante, con los títulos en Cincinnati, el US Open y Tokio, además de la final en las ATP Finals.

El calendario para la presente temporada será, por lo menos de entrada, el mismo fijado que el de 2025, con la intención de estar también en Madrid, Canadá y Shanghái, además de las finales de la Copa Davis, citas que se perdió por lesión.

Sinner y Alcaraz se saludan tras la gran final de Roland Garros ganada por el murciano en este 2025. / EFE

Es evidente que de estar bien físicamente, alguno caerá, siendo Monte-Carlo el más probable, al no ser uno de los Masters 1000 obligatorios. La defensa de puntos y la diferencia con Sinner en el ranking irán marcando el compás de la temporada, en la que el tenista de El Palmar tiene por encima de todo el gran objetivo de ir aumentando su cuente de Grand Slams, con el de Australia como el gran señalado.

Mucho por hacer y todo por volver a conquistar en un nuevo año ilusionante y plagado de grandes momentos a buen seguro para el gran baluarte del tenis español y mundial.

SINNER PARA EMPEZAR

Y para empezar el año, nada mejor que un Alcaraz - Sinner. Corea ha desembolsado una cantidad millonaria, casi a la altura de un premio de Grand Slam, para poder tener el mejor partido del mundo actualmente antes del primer Grand Slam del año.

Será el primero de muchos otros que vendrán, la mayoría de ellos en la lucha por conseguir grandes títulos. Siete veces se vieron las caras en 2025, todas ellas en una final. Tres de Grand Slam, dos de Masters 1000 y la de las ATP Finals, además de la del Six King Slam. Cuatro para Alcaraz y tres para Sinner, que se apuntó la última de todas en Turín.

Entre los dos suman los ocho últimos títulos de Grand Slam, algo que parece muy difícil que no siga siendo así en el presente año. Solo una resurrección milagrosa de Novak Djokovic puede romper un duopolio intocable a día de hoy.