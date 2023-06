'Zoey 101' vuelve a modo de película, 15 años después

La ficción trataba la vida de Zoey Brooks en el Pacific Coast Academy La serie fue muy exitosa

'Zoey 101' fue una serie de televisión estadounidense muy exitosa emitida desde 2005 hasta 2008. Algunos de los protagonistas fueron Jamie Lynn Spears, Paul Butcher y Sean Flynn-Amir.

La serie trataba la vida de Zoey Brooks, una joven de 13 años que empezó una nueva etapa de su vida inscribiéndose en el internado Pacific Coast Academy. Por primera vez, el centro permite el ingreso de chicas, y durante la ficción, se ve cómo vive su día a día con sus compañeros.

Ahora, ha llegado 'Zoey 102', la secuela de la serie en forma de película. 15 años después, los protagonistas se reencuentran para la boda de Quinn (Erin Sanders). La hermana pequeña de Britney Spears recibe la petición para ser la dama de honor de la novia. Zoey acepta la propuesta, pero tiene un problema, y es que necesita encontrar pareja antes de la ceremonia.

