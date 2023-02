Zeynep tras ir a ver a Alihan: “Quédate, por favor”

Tras el altercado en la oficina, Zeynep va a ver a Alihan Pecado original se emite de lunes a viernes a las 17.30 en Antena 3

El capítulo del 21 de febrero de Pecado original nos ha dejado con un buen sabor de boca. Tras el altercado producido en la oficina entre Alihan y un trabajador, nada será como antes.

El hombre, debido a la presión y a los gritos que le propinaba su jefe, ha sufrido un ataque al corazón. Zeynep estaba en el despacho y sabe que Alihan se ha pasado mucho con el empleado, pero claro...

Sin embargo, tras trabajar durante todo el día, Zeynep ha acudido a la oficina de Alihan para saber cómo se encontraba, si se sentía culpable por lo ocurrido o si había algo detrás de su actitud tan polémica.

En cambio, lo único que se ha encontrado ha sido a un jefe bebiendo y enfadado: "no me siento culpable", le dijo a Alihan, pidiendo a la trabajadora que no esté triste por el infarto que ha sufrido su compañero.

Evidentemente, este primer encuentro ha sido bastante frío, pero finalmente Alihan ha aceptado la compañía se Zeynep, siendo este el primer paso de lo que parece ser una amistad.