El zasca de este soltero en plena cita: "Tú no vales..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' ha juntado a Manuel, un jubilado muy atento que nada más llegar ha traído dos regalos para su cita: una taza que pone 'mi media naranja serás tú' con una naranja encima para partirla en dos y decirle a su cita que la pruebe y unos calcetines en forma de corazón.

A cenar con él ha llegado Marisol, también lleva tiempo sin pareja y está abierta al amor. Manuel trabaja en Lloret de Mar y a Marisol le va genial porque tiene amigas allí, pero a su cita no le ha gustado mucho: "Ya no me había entrado de primeras nada más que habla, habla y habla".

"Imagínate ya donde tengo la cabeza porque tantas cosas ya", decía Marisol a la cámara. Manuel le ha contado que es muy deportista pero a Marisol tampoco le ha encajado: "Yo tanto deporte no quiero", ha dicho.

Durante la cita hasta Manuel le ha dicho que hablaba mucho y Marisol le ha dicho que a ella le encantaba escuchar, en ese momento él ya lo ha tenido claro: "Tú no vales", le ha soltado.

Aún así Manuel ha seguido hablando mientras bajaban los platos pero a Marisol no le ha hecho ninguna gracia: "Habla hasta por los codos, no es mi prototipo". En el momento de la decisión final los dos lo han tenido claro: no querían una segunda cita.