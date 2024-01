El zasca de una soltera de 'First Dates' a su cita: "Aparte de no ser agraciado..."

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Sole (58 años) y Antonio (61). La soltera tiene muy claro lo que quiere: "Un chaval que baile, que tenga el culo duro, que me coja para arriba y para abajo y me vuelva loca".

Al conocerse, se han dado cuenta de que su cita no es su prototipo: "Lo veo antiguo. Se parece a Jesús Gil (...) Nada más entrar me ha pegado un repaso", ha comentado la soltera. Mientras que el comensal ha declarado que le ha gustado, pero no del todo: "Me hubiera gustado un poco menos de caderas".

Durante la cita se han ido conociendo, y ambos han tenido diferentes opiniones: "Es una mujer atractiva y me ha parecido muy bien. Nos hemos reído mucho, tenemos muchas cosas en común", ha comentado Antonio. Algo que la soltera no ha dudado en cuestionar: "No le gusta la playa, solamente el agua. No le gusta bailar. No le gusta nada. Es que, ¿ha habido algo?".

La comensal no ha dudado en lanzar un zasca a su cita: "Aparte de no ser muy agraciado, mucha labia no tiene (...) Yo no creo que él se crea que a mí me ha gustado. Yo sí le he gustado".

En la decisión final, Antonio ha explicado que quiere tener un segundo encuentro con Sole porque se lo ha pasado muy bien y le ha gustado. En cambio, la soltera ha explicado que no quiere una segunda cita pese a que le ha caído muy bien.