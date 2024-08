El zasca de esta soltera después de besar a su cita en 'First Dates': "Me faltó pasión, no me conecté"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' ha juntado a Mileina y Adolfo. Nada más verla Adolfo se ha quedado prendado con su cita: "Me ha encantado todo", ha dicho al verla. Lo que más le ha gustado ha sido su corte de pelo.

Durante la cena ambos han tenido complicidad y se han atrevido a hablar de temas más atrevidos, Milena le ha contado que le gusta en la cama: "En el sexo soy muy liberal, para mi es una necesidad más del cuerpo", le ha dicho.

Además le ha contado que le gustan mucho los juguetes: "que la persona con la que pueda compartir entienda", le ha dicho. En el momento de pasar a la segunda sala Adolfo se ha atrevido y se ha lanzado con ella, fundiéndose en un largo beso, pero para Mileina ha sido una dececpión: "Me faltó pasión, no me conecté", ha dicho ante las cámaras.

Pero Adolfo no lo ha percibido así e incluso le ha pedido un segundo beso, las caras de Milena eran un poema y su decepción se ha visto en la decisión final. Mientras que Adolfo ha querido una segunda cita con Milena ella le ha dicho que no veía más que una amistad con él. "No me lo esperaba, pensaba que habíamos conectado" le ha respondido.