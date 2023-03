Yulen Pereira destapa el dinero que cobró en 'Supervivientes'

El esgrimista ha confesado el motivo que le llevó a concursar en el reality Su romance con Anabel Pantoja terminó hace unas semanas por una supuesta infidelidad

Yulen Pereira ha llegado a los focos mediáticos gracias a su paso por 'Supervivientes 2022'. En el reality, se enamoró de Anabel Pantoja, y mantuvieron una relación durante unos meses hasta hace unas semanas, por una supuesta infidelidad por parte del exconcursante.

Aunque no se arrepiente de trabajar en televisión, el esgrimista no quiere seguir en el mundo televisivo, y en una entrevista con 'Relevo', ha revelado que quiere centrarse en su carrera profesional. "Pienso que no todo es el dinero y tengo una deuda con la esgrima, que es lo que me hace feliz. Podría estar haciendo un montón de chismorreos por ahí, haciendo cosas raras y hablando de mi vida personal todos los días en la televisión, pero no es lo mío".

Llegó a 'Supervivientes', a parte de por un tema económico, para dar visibilidad a la esgrima, de la que estaba "un poquito quemado con la federación y el ambiente que había". Pereira está muy agradecido de haber participado en el reality: “Doy gracias por la oportunidad que me ha dado la televisión para exponerme un poco más y que la gente pudiera conocer un poco más a Yulen y a la esgrima. Es algo positivo".

Yulen ha revelado las diferencias económicas que hay entre la esgrima y la televisión: “Un esgrimista que esté entre los 10 mejores del mundo puede estar ganando entre 1.400 y 2.000 euros al mes. A la televisión le puedes sumar un cero más. O sea, 15.000-20.000 euros".