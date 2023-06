Yolanda acorta las distancias a su cita en 'First Dates': "¡Oye, cuidado eh!"

Este martes el formato ha juntado a Jaume y Yolanda El programa se emite de lunes a viernes a las 21:05 horas en 'Cuatro'

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Este martes el programa ha juntado a Jaume (35 años) y Yolanda (36). La soltera ha comentado que está en un buen momento de su vida y que está pensando en ella: "Siento que estoy a tope. Te has llenado de tanto sufrimiento y de tanto mirar por los demás que ha llegado un momento en el que digo '¿Y yo?'".

Además, ha asegurado que para ella la altura es muy importante, pero al conocer a su cita, se ha sentido aliviada: "Estamos los dos más o menos. No voy todos los días con los tacones, si me los quito, me saca unos centímetros". Jaume ha tenido muy buena impresión al verla: "Me parece un bombón".

Yolanda le ha comentado que es de Alicante, y eso es algo que no le ha acabado de agradar al comensal: "La imagen que tengo de Valencia ciudad y Alicante son los tetes y titos. Me desagrada el tema choni, el tema tete, bro, hermano, tetico. Me repugna".

En un momento de la cita, ha sonado la canción 'La noche de anoche' de Rosalía y Bad Bunny, y la pareja ha salido a bailar, a pesar de que el soltero ha comentado que no sabe. Mientras bailaban, Jaume ha cogido a la comensal, y ella ha querido acortar las distancias: "Me ha cogido ahí así y digo, ¡oye, cuidado eh!".

El catalán ha comentado que "tiene todo para que pueda seducir a un hombre o cualquier hombre pueda perder la cabeza por ella (…) Es una chica que la ves en la calle y predomina".

En la decisión final, Yolanda ha comentado que tendría una segunda cita con Jaume porque se ha sentido muy a gusto y quiere conocerlo más. Él ha explicado que es una chica estupenda, pero que tienen muchas diferencias y que no tendría un segundo encuentro: "Vivimos lejos; yo tengo perros, tú eres alérgica y yo duermo con ellos; la distancia".