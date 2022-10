Xacha, el soltero de First Dates que queda encandilado por el piropo que le han lanzado

Xacha y Valentina han tenido una velada especial en First Dates pero al final no ha fructificado Valentina le ha brindado piropos a su soltero, pero había cosas que le separaban de él

Valentina y Xacha han tenido una cita bastante especial dentro del restaurante de First Dates, no obstante, la cosa no ha salido todo lo bien que esperaba él. Ambos han venido buscando a alguien que les gustara para empezar algo más serio. Valentina se siente muy bien consigo misma, actriz de profesión, había venido a España a estudiar. Él, que vivía en las islas canarias, es padre y era marinero.

Xacha con 33 años ha recibido un bonito piropo de su soltera: “Tienes físico de macho ibérico”. Algo que a él por supuesto le ha encantado. No obstante, pese a las buenas palabras, la cosa no ha ido lo bien que se esperaba. Siendo ella colombiana y él canario, la distancia era enorme para mantener algún tipo de relación a distancia.

Valentina ha dejado claro que estaba en la fase de vivir y experimentar cosas nuevas. Aparte del físico le ha parecido que era demasiado isleño y a él le ha dado miedo la citada distancia. Sin embargo, él estaba de acuerdo en repetir cita, algo a lo que ella se ha negado en redondo. No solo por la distancia, también porque había más cosas que les separaban.