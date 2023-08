Quién es Wilbur, el acróbata del 'Grand Prix'

El programa ha vuelto tras 18 años Víctor Ortiz tiene un gran currículum

'El Grand Prix' es uno de los programas más icónicos de la historia de la televisión española. El formato estuvo en antena durante 11 temporadas: se estrenó en La 1 en 1995 y se emitieron programas hasta 2005.

18 años después, el concurso ha vuelto de la mano de Ramón García, el antiguo presentador. Además, cuenta con dos copresentadoras: la actriz Michelle Calvó y la streamer Cristinini.

La vuelta del programa ha sido todo un éxito. Aun así, el fichaje de Wilbur, ha recibido bastantes críticas en las redes sociales: "No soporto al tal Wilbur del Grand Prix", "El que menos sentido tiene del programa es el Wilbur", "Vergüenza ajena que me genera" o "Me incomoda", entre otros comentarios.

Víctor Ortiz es un acróbata que se encarga de mostrar la mecánica de los juegos del programa haciendo bromas. Además, en la presentación del concurso, aseguró que sigue 'Grand Prix' desde pequeño: "Soy fan desde pequeño, me encantaba el Grand Prix. Lo he visto con mis padres y mi ilusión es poder concursar, pero no tengo pueblo".

Wilbur se dedicó durante 16 años a la gimnasia artística, incluso fue campeón de España. En 2008 cambió su vida, ya que él siempre había querido "ser payaso". Junto a su amigo José Ignacio, creó su propio espectáculo llamado 'Piti y Wilbur'.

En 2010 Víctor Ortiz montó la compañía 'MonoAMonoB' junto a David Morales, y ganaron el premio del público en el TAC (Festival de Teatro y Artes de Calle de Valladolid). En 2014 se arriesgó a crear su propio espectáculo 'Piensa en Wilbur', en el que hay acrobacias y humor.

No solamente eso, y es que Wilbur ha participado como actor en campañas de publicidad, ha sido doble en algunas películas y ha trabajado como acróbata en el Circo del Sol. Además, ha participado en algunas películas como 'A todo tren. Destino Asturias' o 'El refugio'.