NO Vuelve GH VIP: El motivo que demuestra los planes de Telecinco

"Estamos encantados de anunciaros que vuelve GH VIP", confirma una cuenta falsa de Mediaset El formato regresa tras varios años desaparecido por el conflicto judicial con Carlota Prado

Mediaset está sumida en una profunda crisis de audiencia de la que parece complicado salir. Cada vez más formatos fracasan en Telecinco y Cuatro, y a la cancelación de Futura, el programa de Carmen Porter, le siguen los datos bajos de Pesadilla en el paraíso y el error de haber programado El debate de las tentaciones en Cuatro. ¿Cómo piensa remontar la situación el grupo de comunicación?

NO hay regreso de GH VIP para remontar en audiencias

Por un lado, probando suerte con nuevos formatos, como ese concurso con famosos que prepara Christian Gálvez para hacer competencia a Pasapalabra. Pero no recuperando viejas glorias como GH VIP, programa que fue anoche estuvo en boca de todos, pero que formó parte de un fake como una catedral: "estamos encantados de anunciaros que vuelve GH VIP". Por mucho que pusiera Mediaset España en el nombre de la cuenta, era un perfil falso creado para engañar.

La táctica, de haber sido cierta, habría sido un tanto extraña, dado que la marca Gran Hermano está tocada y hundida por el conflicto judicial que mantiene la productora con Carlota Prado. Pero es cierto que GH VIP 7 fue uno de los mayores éxitos de Telecinco de los últimos años: con una media del 32,3% de share y 3,2 millones de espectadores, pocos formatos han repetido estas cifras desde 2019. Pero hasta noviembre no se celebra el juicio con Carlota, y es posible que hasta que no se conozca el final del caso no se tome una decisión definitiva.