Asesores
'La Voz Kids' pesca en 'OT' y Eurovisión a sus nuevas asesoras para la próxima edición
Leire Martínez y Melody se unen al plantel de asesores, al que también se suman Becky G y Antoñito Molina
Redacción Yotele
'La Voz Kids' se fija en 'OT' y Eurovisión para su próxima temporada en Antena 3. El talent show, que previsiblemente se emitirá en primavera, ya había desvelado a sus coaches, pero ahora ha hecho oficial a los asesores que les acompañarán durante los asaltos y las batallas.
Leire Martínez, que actualmente es jurado de 'OT' hará tándem con Edurne; Melody, que ganó protagonismo con su victoria en el Benidorm Fest y su participación en Eurovisión, acompañará a Luis Fonsi; Becky G será la asesora de Ana Mena; y Antoñito Molina formará pareja con Antonio Orozco, tal y como adelanta ABC y ha verificado YOTELE
Antes de la versión 'Kids', Antena 3 ofrecerá una nueva temporada de 'La Voz' adultos, que se estrena el próximo viernes a las 22:00 horas con Malú y Pablo López como repetidores y Yatra y Mika como debutantes.
- Flick se ha propuesto ordenar el caos de Rashford
- Real Madrid - Olympique de Marsella, en directo: resumen, goles, resultado y reacciones en vivo hoy
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Real Madrid - Olympique Marsella
- Rashford la quiere volver a liar en Inglaterra
- Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: 'Este tipo de acciones...
- Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Fermín: de la carta de presentación a la realidad absoluta