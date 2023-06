¿De qué vive Marina García tras La isla de las tentaciones?

La concursante del reality de Telecinco sigue alejada de la televisión

Son muchos los concursantes de La isla de las tentaciones que se han mantenido ligados a la televisión tras su participación en el concurso, pero el caso de Marina García es especial. A pesar de ser la joven que más destacó en su edición, poniendo a prueba su relación con Jesús y cayendo en las redes de Isaac Torres, Marina supo pasar página, volver con el que era su novio hasta la fecha... Y seguir trabajando fuera de la pequeña pantalla.

Es cierto que Marina García es muy activa en redes sociales, con casi 800.000 seguidores en Instagram que le aportarán una buena suma de dinero, pero la joven ha explicado a estos cuáles son sus principales fuentes de ingreso en estos momentos: "estoy asegurando mi futuro emprendiendo. Tengo una clínica, y si Dios quiere, otra en camino. Además son creadora de contenido en redes sociales".

En cuanto a la clínica de estética que menciona, Marina García la abrió hace no mucho y la nombró 'Abril'. Se trata de un centro de estética que realiza numerosos tratamientos y que por el momento, es todo un éxito. Además, complementa esta faceta empresarial con su trabajo diario en redes sociales, en las que comparte a diarios looks, consejos de belleza, etc.

En cuanto a su relación con Jesús, Marina lo tiene claro: las segundas oportunidades funcionan porque "cuando tú quieres a alguien y ese alguien es tu vida, se perdona".