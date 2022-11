Virginia Maestro se pronuncia sobre la polémica de Pablo Motos por lo que ocurrió en su entrevista

Pablo Motos ha sido el protagonista indiscutible del fin de semana El Ministerio de Igualdad ha publicado una campaña criticando algunas frases del presentador

Si has accedido a Twitter a lo largo de los últimos días, habrás visto un vídeo recopilatorio de las frases más machistas de Pablo Motos en El Hormiguero. El objetivo era denunciar la justificación que hizo el presentador sobre su actitud frente a algunas invitadas tras la publicación de la campaña promovida por el Ministerio de Igualdad por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer 2022.

Virginia Maestro, la ganadora de Operación Triunfo 2008, fue una de las invitadas que sufrió en su piel una entrevista en la que se le preguntó por su vestido: "¿y dónde te has comprado este vestido tan extraño (...). no sé si es mejor que te tapes o que lo dejes. Porque estoy intentando... Mira que tienes dos ojos, pero...".

En ese momento, la entrevistada cortó en seco al presentador de El Hormiguero: "a ver, Pablo, no me hagas esto", pero Pablo Motos seguía insistiendo: "no, pero es que es tan raro... Porque es por arriba como si fuese de Mortadelo, pero se ha olvidado la camisa".

Ahora, muchos años después de esta indignante entrevista, Virginia Maestro se pronuncia con toda la contundencia: "pues sí, fue machista, violento, incómodo, cutre, vergonzoso y muy lamentable. Qué fácil hacer eso desde el poder. Menos borrar y más disculpas. Todos nos equivocamos y reconocerlo sería más sabio. Fin".