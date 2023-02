La viral reacción de Naomi a la infidelidad de Adrián en 'La isla de las tentaciones'

Adrián fue infiel a Naomi con Keyla para sorpresa de todos "No, no, no... Por favor, no lo voy a ver", empezó a reaccionar Noemí al vídeo

El programa de ayer de La isla de las tentaciones fue tan ardiente, que casi nos quemamos. Al desmayo de Elena tras ver la infidelidad de David, le sigue un avance aún más polémico: Naomi se enterará de la también infidelidad de Adrián, el que era su chico hasta entonces. Y su reacción no se ha hecho esperar, aunque no la veremos completa hasta la gala de la próxima semana.

Adrián, para sorpresa de todos (y al mismo tiempo de nadie), cayó en la tentación con Keyla a pesar de estar constantemente llorando. Si bien el joven estaba preocupado por lo que Naomi pudiera hacer con Napoli, su particular tentación, fue él quien terminó siendo infiel en primer lugar con la soltera.El beso entre Adrián y Keyla se emitió al finalizar el programa, por lo que solo pudimos echar un vistazo al avance para conocer cómo fue la reacción de Naomi en la hoguera al ver las imágenes: "no, no... Por favor, no lo quiero ver eh. Así de claro te lo digo", adelantó la joven. Pero finalmente sí accedió a visualizar el polémico vídeo y solo pudo decir: "¡ay, qué asco! ¡Coño!". En las últimas secuencias, la joven no podía dejar de llorar. Por desgracia, hasta la próxima semana no veremos la reacción al completo.