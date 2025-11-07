La vida de Rosa López en 2025: de arrasar en OT, a ser invitada en 'Pasapalabra'

Rosa López sigue siendo a día de hoy una de las cantantes más queridas y carismáticas de España, aunque su carrera musical durante los últimos años no haya sido la más exitosa. Y ahora vuelve a la televisión como invitada especial en 'Pasapalabra', el exitoso concurso de Antena 3 que cada tarde reúne a millones de espectadores frente al televisor.

La artista, que conquistó el corazón del público hace más de 20 años tras proclamarse ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo', se enfrentará ahora a un reto totalmente diferente: demostrar su agilidad mental en las pruebas más emblemáticas del concurso.

Qué ha sido de Rosa López: su vida en pleno 2025

Conocida por muchos como 'Rosa de España', la artista granadina ha vivido una carrera repleta de altibajos, pero siempre marcada por su talento y cercanía con el público.

Desde su histórico paso por 'OT 1', donde emocionó al país con su voz y su evolución personal, hasta que representó a España en el Festival de Eurovisión 2002 con la canción 'Europe's Living a Celebration', Rosa se consolidó como una figura icónica de la música española, especialmente por su humildad y autenticidad.

En los últimos años, eso sí, Rosa López ha mantenido un perfil más discreto, centrándose en su bienestar personal y en proyectos musicales más íntimos que no han tenido la transcendencia de sus comienzos.

En 2023 presentó nuevas canciones con un estilo más maduro y personal, reafirmando estar comprometida con la música y con su público, aunque a nivel comercial no haya sido su mejor momento. Además, ha participado en numerosos programas de televisión, como 'El Desafío', demostrando que gusta tanto como hace más de 2 décadas.

2025 está siendo un buen año para la cantante, que quizás no está tan activa musicalmente, pero sí la vemos constantemente en otros proyectos.