La razón por la que la audiencia critica el vestuario de los concursantes de 'La Ruleta de la Suerte'

Las redes sociales arden con la ropa que llevan los invitados al programa de Antena 3 "Le queda un poco larga la camisa, ¿no?", dice un usuario

Los seres humanos somos muy criticones, o eso se dice. Y lo cierto es que no dejo de comprobarlo a diario en las redes sociales. Parece que vivimos por y para criticar lo que otras personas hacen, sino que se lo digan a los concursantes de La ruleta de la suerte. Durante los últimos días, los tuits de la cuenta oficial se han llenado de mensajes asegurando que el vestuario que llevan los participantes al programa no es el más adecuado.

Por ejemplo, Antena 3 publicó un tuit en el que se ensalzaba la jugada de Javier, consiguiendo llevarse hasta 500 euros en un panel. Sin embargo, el usuario @Glarraz no tenía otra cosa que hacer que meterse con la indumentaria del concursante: "le queda un poco larga la camisa, ¿no? Vaya vestuario tienen los concursantes...". De esta forma, deja claro que no es la primera vez que observa a alguien llevando ropa que no le gusta.

Le queda un poco larga la camisa no? Vaya vestuario tienen los concursantes… — Guillermo Larraz (@Glarraz) 12 de abril de 2023

Y no es la primera vez que leemos mensajes hirientes contra los concursantes, dado que los usuarios de redes sociales se salvaguardan en el anonimato para hacer todo el daño que no pueden cara a cara.

La ruleta de la suerte, por su parte, sigue siendo el programa más exitoso de Antena 3 junto a Pasapalabra. De ahí que pasase a ocupar una franja primordial para la cadena como es de 14.00 a 15.00 horas. Si antes la ocupaba Los Simpson, ahora lo hace el formato presentado por Jorge Fernández.