Este es el verdadero amor de Miguel Bosé (y no, no es Nacho Palau)

El cantante confiesa esa intimidad en su visita al programa TardeAR

Una de las entrevistas más esperadas de los últimos años se emitió ayer en TardeAR. La presentadora Ana Rosa Quintana tuvo la oportunidad de hablar largo y tendido con Miguel Bosé, el polémico cantante que protagoniza ahora la serie Bosé en Telecinco, la cual se emitirá en la cadena a partir de la semana que viene. Y uno de los temas más interesantes de los que habló con él en plató es acerca del verdadero amor de su vida.

Muchos fans de Miguel Bosé pueden pensar que se trata de Nacho Palau, pero la respuesta del cantante a la pregunta de Ana Rosa Quintana te sorprenderá: "hay muchos amores de mi vida. Ha habido muchos hombres y mujeres. He tenido la suerte de que me ha gustado mucho". Evidentemente, a Nacho Palau no le gustará la respuesta, menos aún después de haber estado 26 años con el artista.

Ana Rosa Quintana también tenía interés en conocer la reacción del padre de Miguel Bosé a su bisexualidad, a lo que él contestó: "mi padre me entendía y me decía 'oye, me he enterado...'. Y yo le decía 'sí, no te voy a mentir, eres mi padre'. Él era muy respetuoso, con un corazón enorme y con una ternura espectacular".

En cuanto a su madre, Lucía Bosé, se refiere a ella como una persona muy divertida, culta y creativa "que nos enseñó a todos la osadía y la audacia. El sentido de apostar y ser tú mismo, que no te tienes que parecer a nadie". La madre de Miguel Bosé murió en 2020.