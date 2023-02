¿Qué ver hoy 6 de febrero en TV? 'Hermanos' en Antena 3 contras las 'Tentaciones' de Telecinco

La 1 apuesta por un nuevo especial de 'Viaje al centro de la tele'

Esta noche, a las 22:05 horas, La 1 de TVE apuesta por un nuevo especial de ‘Viaje al centro de la tele’. 'Bailar pegados'. Espacio que realiza un viaje por las mejores baladas y temas lentos de la música que habitan en el archivo de Televisión Española. El programa rememora actuaciones de solistas y grupo míticos de la talla de Chicago, The Christians, Joe Cocker, Bonnie Tyler, Frank Sinatra, The Cranberries, Santana, Jennifer Rush, Enya y The Corrs, entre muchos más.

Esta noche, a las 22:00 horas, Telecinco emite una nueva entrega de ‘La isla de las tentaciones’. El programa arranca con Naomi sorprendida por lo que ha visto de Adrián. Además, durante la hoguera Elena teme posibles avances en la conexión de David con María; Laura muestra inseguridad ante lo que ve de Alejandro a pesar de confiar en él; Lydia manifiesta su tranquilidad ante la solidez de su relación; y Marina no es optimista ante el comportamiento que cree que va a ver de Álex. Tras las chicas, llega el turno de los chicos, que acuden a su primera hoguera con ciertas inseguridades: aunque quiere confiar en Marina, Álex teme que pueda haber avanzado con Manu; David asiste convencido de que Elena no ha tenido ninguna conexión en Villa Paraíso; Manuel valora la posibilidad de que la complicidad de Lydia con Miguel haya podido ir a más; Adrián ve cómo su desconfianza se acrecienta al ver la cercanía de Elena con Napoli; y Alejandro, quien a pesar de confiar en Laura, cambia su percepción al ver las imágenes. Tras las hogueras, los protagonistas regresan a sus villas, donde relatan lo que han visto y cómo se sienten, en una noche que acaba con la activación de las luces de la tentación en Villa Paraíso. Al día siguiente Sandra Barneda anuncia la segunda elección de citas, que muchos de los protagonistas aprovechan para seleccionar a otros solteros diferentes para seguir poniéndose a prueba.

Antena 3 emite un nuevo episodio de ‘Hermanos’ a las 22:45 horas. Ajenos al terrible accidente acaba de ocurrir en una de las casas que Asiye limpiaba y que dejó a Emel gravemente herida de un disparo, Oğulcan y Harika disfrutan del inicio de su relación. El hermano de Aybike no quiere separarse de su nueva novia. ¡Tiene miedo a que todo sea un sueño! Harika lo tranquiliza y le dice que no tiene por qué preocuparse. Pero la euforia de Oğulcan todavía no le deja creerse que están juntos. ¡Incluso quiere inmortalizar en fotos todos sus momentos juntos! Además, en los próximos capítulos veremos cómo Aybike se replanteará su relación con Berk..¿pensará en volver con él? Por otro lado, Ayla, la madre de Berk, deberá tomar una nueva decisión al recibir una invitación sorpresa.

Cuatro emite un nuevo episodio de ‘The good doctor’ a partir de las 23:00 horas. 'A mi manera'. Lea usa su experiencia reparando coches clásicos para arreglar el viejo pulmón de acero de un paciente. Andrews usa su propio pasado para ayudar a una víctima de abusos disléxica. Mientras, Jordan rechaza la sugerencia de Glassman de buscar dinero para su nuevo aparato médico.

laSexta emite ‘Safe’ a partir de las 22:30 horas. Mei es una niña china, verdadero prodigio de las matemáticas a sus 10 años de edad, que es secuestrada de su hogar en Nankin por las tríadas; el cabecilla de las tríadas, Han Jiao, la envía a Estados Unidos, donde servirá como 'contadora' de sus negocios de extorsión. Mei tiene una mente privilegiada y es capaz de hacer operaciones y recordar todo tipo de cifras sin necesidad de ordenadores, ni ningún tipo de rastro en papel. Un año después, Chang, el nuevo 'padre' adoptivo de Mei, la lleva consigo para que cuente los números mientras se dedica a sacar dinero de sus negocios de extorsión. Luke Wright es un luchador mediocre del circuito de artes marciales mixtas de Nueva Jersey. Cuando echa a perder un combate amañado, la mafia rusa decide dar ejemplo con él, asesina a su mujer y amenaza con matar a cualquiera con quien establezca cualquier tipo de amistad o relación. Ahora, Luke se encuentra en la miseria, sin hogar y completamente aislado de la sociedad, vagando por las calles de Nueva York como un fantasma, al borde del suicidio. Pero algo gordo empieza a cocerse cuando aparece en Nueva York Han Jiao, jefe de las tríadas, y le da a Mei un número secreto para que memorice. De camino a usar este número con algún propósito desconocido, Mei es secuestrada violentamente por la mafia rusa, que quiere la información que ahora guarda en su cabeza. Pero no son los únicos, el corrupto capitán Wolf del cuerpo de policía de Nueva York también está interesado en esa información. Mei consigue escapar, pero no podrá sobrevivir mucho tiempo por sí misma.