¿Qué ver hoy 21 de noviembre en TV? 'LQSA' estrena temporada y 'MasterChef Celebrity' vive su semifinal

El resto de cadenas mantienen sus apuestas

Esta noche, a las 22:15 horas, La 1 de TVE emite ‘Masterchef Celebrity’. Los aspirantes se enfrentarán a un programa cargado de emociones y sorpresas. Tendrán que reinterpretar un plato de los duelistas de anteriores ediciones del programa, cocinarán en el restaurante RavioXO de Dabiz Muñoz, y deberán reproducir un postre del maestro chocolatero David Pallás.

Esta noche, a las 22:50 horas, Telecinco estrena la nueva temporada de ‘La que se avecina’. La salida de Antonio Recio de la cárcel, el pluriempleo de Amador para sobrevivir día a día, la preocupación de Menchu por la obesidad mórbida de su hija Yoli y las primeras desavenencias entre nuevos y antiguos vecinos son algunas de las tramas de este primer episodio.

Antena 3 emite un nuevo episodio de ‘Hermanos’ a partir de las 22:45 horas. En el próximo capítulo de ‘Hermanos’ veremos la reacción de Asiye al enterarse de que fue Akif quien disparó a Erhan y que después echó la culpa a Kadir y, por eso, su hermano fue a la cárcel. La joven se enfadará mucho, y fuera de sí, se enfrentará a Akif y a Doruk. ¡Además estará dispuesta a denunciarlo ante la policía! Akif, por su parte, volverá con sus mentiras para intentar justificarse y le dirá que no tiene nada en contra de ellos y, que incluso, compró la casa de los Eren para que no se quedasen en la calle. Asiye, con lágrimas en los ojos, le dirá a Doruk que no entiende que no le haya contado nada y el joven se justificará diciendo que se calló porque se trataba de su padre, aunque sin poder ocultar que se avergüenza de ser hijo de Akif. Por otro lado, Melisa le contará a Kaan que está celosa de Cemile y a Ömer le concederán una beca, pero tendrá que abonar un dinero que no tiene.

Cuatro emite ‘El debate de las tentaciones’ a las 22:50 horas. Por primera vez en la historia de 'La isla de las tentaciones' se activa la hoguera de emergencia. Además, la huida de Ana al completo y lo que se escribieron las parejas antes de embarcarse en esta apasionante aventura.

laSexta emite ‘Dunquerke’ a las 22:30 horas. Película bélica sobre la evacuación de Dunkerque (Francia), durante la II Guerra Mundial (1939-1945). En 1940, ante el avance de las tropas nazis, más de 300.000 soldados fueron evacuados a Gran Bretaña desde las costas francesas, en todo tipo de embarcaciones.