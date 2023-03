Horario y dónde ver la entrevista de Shakira y Bizarrap en el show de Jimmy Fallon

Los artistas actuarán por primera vez en el show de Jimmy Fallon Shakira confirmó a través de Instagram que acudiría al programa del estadounidense

El show de Jimmy Fallon es programa muy aclamado a nivel mundial. Acudir a 'The Tonight Show', es sinónimo de que eres un invitado con un alto caché. El humorista estadounidense está rodando episodios de la décima temporada de su show.

Shakira ha conseguido que cada canción publicada en los últimos meses se convierta en éxito global. No solamente el tema con Bizarrap ha llegado a ser un hit mundial, sino que otras como 'TQB' con Karol G, 'Te Felicito' con Rauw Alejando o 'Monotonía' con Ozuna, también han sonado con fuerza.

La cantante colombiana hace unos días confirmó a través de sus redes sociales, que asistiría al plató del show de Jimmy Fallon este viernes 10 de marzo. No lo hará sola, sino, que lo hará de la mano de Bizarrap. El dúo de artistas latinos interpretará por primera vez en directo su hit mundial 'BZRP Music Sessions #53'.

Shakira se ha mostrado muy contenta con esta entrevista, y este pasado jueves puso rumbo a Nueva York, acompañada de sus hijos. Hace unos días dejó ver su ilusión a través de su cuenta de Instagram: "Muy emocionada de volver a Nueva York. Bizarrap y yo actuaremos con nuestra sesión por primera vez en vivo en el programa de Jimmy Fallon".

El show se emitirá a las 23:35 horas en el Este y Pacífico de América, a las 22:35 horas en el centro, y a las 4:35 horas en España.

Desde España no se puede ver el programa en directo, ya que no existe un acceso al canal. Aun así, para poder ver algunos fragmentos, tendrás que estar pendiente al canal de YouTube de 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon' , donde se compartirán algunos de los momentos más destacados de la entrevista poco después de su emisión.