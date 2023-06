'Mía es la venganza': Todo lo que pasará en el capítulo de hoy, 28 de junio

Se puede disfrutar de la serie de lunes a viernes a las 15:45 horas en Telecinco La serie es una apuesta de Mediaset

Mediaset ha apostado por una serie por las tardes. 'Mía es la venganza' se estrenó el pasado lunes 12 de junio, y se puede disfrutar de ella de lunes a viernes a las 15:45 horas en Telecinco.

Lydia Bosch (Sonia), José Sospedra (Mario) y Natalia Rodríguez (Olivia) es el trío protagonista de la ficción producida por Mediaset España en colaboración con Alea Media.

La serie trata de Sonia, la poderosa propietaria del exclusivo club deportivo Los Olivos que le persigue una tragedia del pasado. La mujer se deberá de enfrentar a Mario, un joven que busca su venganza, veinte años después. Todo se complica cuando Mario empieza a tener sentimientos hacia Olivia, la hija de Sonia.

Se puede ver la serie también por la plataforma Mitele Plus. El programa se emitirá en la franja horaria donde hasta ahora se emitía Sálvame Limón, por lo que se trata de una gran apuesta de Mediaset para sustituir a Sálvame.

En el próximo capítulo... Tras el terrible episodio que vivió con Montiel, Lucía no se plantea denunciarlo. Sin embargo, Mario, que lo escuchó todo, la anima a que no lo deje pasar y que tome medidas legales, que él no dudará en apoyarla.

Por otra parte, Lola quiere empezar a valerse por sí misma y está dispuesta a buscar trabajo; Fernando hace una donación económica a la supuesta asociación con la que trabaja Orson y César vuelve al despacho de Sonia Hidalgo para hablar con ella, tras sufrir una paliza.