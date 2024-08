Vanesa alucina al ver que si cita de 'First Dates' se va al baño con otra soltera

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Vanesa y Antonio. Antonio ha entrado en el restaurante acompañado de su tía Carmen que también está teniendo una cita. Antonio ha llegado a 'First Dates' con el objetivo de encontrar una pareja con la que tener una relación de las de toda la vida. Vanesa por su parte, también quería encontrar el amor.

Pese a que la primera impresión no ha sido buena, ambos se han sentado en la barra a charlar. En su carrera profesional han encontrado buenos puntos en común para iniciar una conversación. Ambos han trabajado en la noche y comparten pasión por la mecánica y el automovilismo.

La cita entre Antonio y Vanesa estaba marchando a las mil maravillas. Pero, sin previo aviso, el joven se ha levantado y ha pedido disculpas mientras se dirigía al baño tras su tía Carmen. La soltera, al ver lo sucedido, no comprendía por qué la había abandonado de esa manera para ir tras otra mujer.

En el baño, tía y sobrino han comentado sobre sus citas. Antonio le ha confesado que Vanesa era muy niña para él, aunque le estaba pareciendo maja y una buena chica. Carmen, por el contrario, estaba encantada con su cita.

En la decisión final, ambos han mantenido el buen rollo y han acordado quedar en un futuro como amigos para tomar algo o dar una vuelta con la moto, aunque no se ven juntos en una relación.